https://ria.ru/20210925/udar-1751809189.html

Британцы потребовали нанести ядерный удар по Китаю из-за слов дипломата

Британцы потребовали нанести ядерный удар по Китаю

Британцы потребовали нанести ядерный удар по Китаю из-за слов дипломата

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление бывшего заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:44

2021-09-25T19:44

2021-09-25T19:44

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сша

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление бывшего заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукана, который призвал Пекин отказаться от доктрины неприменения ядерного оружия.По словам дипломата, внешняя политика страны не соответствует современным реалиям: Китай должен дать отпор США, которые создают военные альянсы вроде AUKUS. Они угрожают безопасности страны, считает Ша Цзукан."Перестанем покупать их продукцию, это и будет нашим ответом", — призвал MIDATL."У меня такое чувство, что мне нужно забрать семью из Сиднея. Если что-то пойдет не так, то он станет первой целью", — пишет пользователь из Австралии Nelllakam."Первая межконтинентальная баллистическая ракета из Китая прилетит по редакции Daily Mail", — пошутил BroadswordTwo."Вот поэтому Великобритании и нужно расширить свой ядерный арсенал!" — считает PowerRanger90."Неважно, кто запустит бомбу первым, в такой войне не будет победителей", — отметил комментатор из Ньюкасла.

https://ria.ru/20210924/dostup-1751687840.html

сша

китай

великобритания

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в мире, сша, оон, китай, великобритания