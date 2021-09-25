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Британцы потребовали нанести ядерный удар по Китаю из-за слов дипломата
Британцы потребовали нанести ядерный удар по Китаю
Британцы потребовали нанести ядерный удар по Китаю из-за слов дипломата
Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление бывшего заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:44
2021-09-25T19:44
в мире
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оон
китай
великобритания
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление бывшего заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукана, который призвал Пекин отказаться от доктрины неприменения ядерного оружия.По словам дипломата, внешняя политика страны не соответствует современным реалиям: Китай должен дать отпор США, которые создают военные альянсы вроде AUKUS. Они угрожают безопасности страны, считает Ша Цзукан."Перестанем покупать их продукцию, это и будет нашим ответом", — призвал MIDATL."У меня такое чувство, что мне нужно забрать семью из Сиднея. Если что-то пойдет не так, то он станет первой целью", — пишет пользователь из Австралии Nelllakam."Первая межконтинентальная баллистическая ракета из Китая прилетит по редакции Daily Mail", — пошутил BroadswordTwo."Вот поэтому Великобритании и нужно расширить свой ядерный арсенал!" — считает PowerRanger90."Неважно, кто запустит бомбу первым, в такой войне не будет победителей", — отметил комментатор из Ньюкасла.
https://ria.ru/20210924/dostup-1751687840.html
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в мире, сша, оон, китай, великобритания
19:44 25.09.2021
 
Британцы потребовали нанести ядерный удар по Китаю из-за слов дипломата

Читатели Daily Mail потребовали нанести ядерный удар по Китаю из-за слов дипломата о войне

© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление бывшего заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукана, который призвал Пекин отказаться от доктрины неприменения ядерного оружия.
По словам дипломата, внешняя политика страны не соответствует современным реалиям: Китай должен дать отпор США, которые создают военные альянсы вроде AUKUS. Они угрожают безопасности страны, считает Ша Цзукан.
"Мы должны первыми нанести по ним массированный удар", — убежден Amiga1.
"Перестанем покупать их продукцию, это и будет нашим ответом", — призвал MIDATL.
"У меня такое чувство, что мне нужно забрать семью из Сиднея. Если что-то пойдет не так, то он станет первой целью", — пишет пользователь из Австралии Nelllakam.
"Первая межконтинентальная баллистическая ракета из Китая прилетит по редакции Daily Mail", — пошутил BroadswordTwo.
"Вот поэтому Великобритании и нужно расширить свой ядерный арсенал!" — считает PowerRanger90.
"Неважно, кто запустит бомбу первым, в такой войне не будет победителей", — отметил комментатор из Ньюкасла.
Атомная подводная лодка Новомосковск во время комплексных учений в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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