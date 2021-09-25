https://ria.ru/20210925/televidenie-1751788630.html

Путин указал на недочеты телевизионных программ

Путин указал на недочеты телевизионных программ - РИА Новости, 25.09.2021

Путин указал на недочеты телевизионных программ

Президент России Владимир Путин, говоря о современных СМИ, заявил, что необходимо больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряние в грязном белье... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:23

2021-09-25T17:23

2021-09-25T17:36

владимир путин

россия

выборы в государственную думу

общество

госдума рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о современных СМИ, заявил, что необходимо больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряние в грязном белье элит."Нужно больше информации о реальной жизни страны. Не какие-то там, не ковыряние там в грязном белье каких-то элит. А именно больше информации о реальной жизни страны", - сказал он на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.В частности, по его словам, нужно больше информации о людях, которые создают будущее страны, добиваются результатов.При этом Путин подчеркнул, что в информационной политике нельзя перебарщивать с указаниями.

https://ria.ru/20201211/tv-kontent-1588835249.html

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2021

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владимир путин, россия, общество, госдума рф