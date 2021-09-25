https://ria.ru/20210925/televidenie-1751788630.html
Путин указал на недочеты телевизионных программ
Путин указал на недочеты телевизионных программ - РИА Новости, 25.09.2021
Путин указал на недочеты телевизионных программ
Президент России Владимир Путин, говоря о современных СМИ, заявил, что необходимо больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряние в грязном белье... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:23
2021-09-25T17:23
2021-09-25T17:36
владимир путин
россия
выборы в государственную думу
общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457504_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_d011c281a6bdedd08631248d54d09910.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о современных СМИ, заявил, что необходимо больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряние в грязном белье элит."Нужно больше информации о реальной жизни страны. Не какие-то там, не ковыряние там в грязном белье каких-то элит. А именно больше информации о реальной жизни страны", - сказал он на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму.В частности, по его словам, нужно больше информации о людях, которые создают будущее страны, добиваются результатов.При этом Путин подчеркнул, что в информационной политике нельзя перебарщивать с указаниями.
https://ria.ru/20201211/tv-kontent-1588835249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457504_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_350209693c4646c06e8212f9aeab7bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, госдума рф
17:23 25.09.2021 (обновлено: 17:36 25.09.2021)
Путин указал на недочеты телевизионных программ
Путин: на телевидении должно быть больше программ о реальной жизни страны