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США и Индия расширят партнерство в области новых технологий
США и Индия расширят партнерство в области новых технологий - РИА Новости, 25.09.2021
США и Индия расширят партнерство в области новых технологий
США и Индия должны расширить партнерство во многих областях важнейших и новых технологий, включая сотрудничество по космосу, кибербезопасности и искусственному... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:01
2021-09-25T10:01
в мире
технологии
сша
индия
мид индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. США и Индия должны расширить партнерство во многих областях важнейших и новых технологий, включая сотрудничество по космосу, кибербезопасности и искусственному интеллекту, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Индии и президента США.Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата."Лидеры (США и Индии - ред.) решили, что Соединенные Штаты и Индия должны продолжать и расширять свое партнерство в новых областях и во многих областях важнейших и новых технологий – космос, кибербезопасность, безопасность здравоохранения, полупроводники, искусственный интеллект, 5G, 6G и телекоммуникационные технологии будущего поколения, а также блокчейн, которые будут определять инновационные процессы, а также экономический ландшафт и безопасность следующего столетия", - отмечается в заявлении, опубликованном МИД Индии.Моди и Байден признали необходимость устранения уязвимостей и угроз в киберпространстве, в том числе для повышения устойчивости критически важной инфраструктуры, и приветствовали расширение партнерства между Индией и США в борьбе с вымогательством и другими киберпреступлениями."Лидеры подтвердили важность устойчивого наращивания потенциала и отметили, что усилия по оказанию взаимной технической помощи в ответ на киберугрозы должны быть приоритетными и расширяться, в том числе посредством диалога, совместных встреч, обучения и обмена передовым опытом. Они с нетерпением ожидают к концу года завершения подготовки меморандума о взаимопонимании по вопросам информирования о ситуации в космосе, который поможет в обмене данными и услугами в целях обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751745330.html
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в мире, технологии, сша, индия, мид индии
10:01 25.09.2021
 
США и Индия расширят партнерство в области новых технологий

США и Индия должны расширить партнерство во многих областях важнейших и новых технологий

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. США и Индия должны расширить партнерство во многих областях важнейших и новых технологий, включая сотрудничество по космосу, кибербезопасности и искусственному интеллекту, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Индии и президента США.
Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата.
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"Лидеры (США и Индии - ред.) решили, что Соединенные Штаты и Индия должны продолжать и расширять свое партнерство в новых областях и во многих областях важнейших и новых технологий – космос, кибербезопасность, безопасность здравоохранения, полупроводники, искусственный интеллект, 5G, 6G и телекоммуникационные технологии будущего поколения, а также блокчейн, которые будут определять инновационные процессы, а также экономический ландшафт и безопасность следующего столетия", - отмечается в заявлении, опубликованном МИД Индии.
Моди и Байден признали необходимость устранения уязвимостей и угроз в киберпространстве, в том числе для повышения устойчивости критически важной инфраструктуры, и приветствовали расширение партнерства между Индией и США в борьбе с вымогательством и другими киберпреступлениями.
"Лидеры подтвердили важность устойчивого наращивания потенциала и отметили, что усилия по оказанию взаимной технической помощи в ответ на киберугрозы должны быть приоритетными и расширяться, в том числе посредством диалога, совместных встреч, обучения и обмена передовым опытом. Они с нетерпением ожидают к концу года завершения подготовки меморандума о взаимопонимании по вопросам информирования о ситуации в космосе, который поможет в обмене данными и услугами в целях обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности", - отмечается в заявлении.
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