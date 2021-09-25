Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/svpd-1751809379.html
Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением СВПД
Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением СВПД - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением СВПД
Нынешняя администрация США является автором Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, им сам бог велел быть активнее в вопросе... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:46
2021-09-25T19:46
в мире
тегеран (город)
франция
мид ирана
сергей лавров
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_0:263:2997:1948_1920x0_80_0_0_a959f116383610f5d003c9a9e078a64c.jpg
ООН, 25 сен – РИА Новости. Нынешняя администрация США является автором Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, им сам бог велел быть активнее в вопросе возобновления переговоров по сделке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Во-вторых, когда США вышли из СВПД, Иран больше года добросовестно выполнял все, что он обязался делать по этому документу, в ожидании, что США все-таки образумятся и вернутся в эту сделку. Поэтому говорить, что сейчас уже время истекло, ну, наверное может кто угодно, но не Вашингтон", - сказал Лавров на пресс-конференции."Нынешняя администрация (США) является автором СВПД. Тут сам бог велел как-то поактивнее заниматься тоже решением всех вопросов, которые связаны с этим", - добавил он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
https://ria.ru/20210924/peresmotr-1751671243.html
https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html
тегеран (город)
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_5a9756972adda5cc510d84e05c7aff49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, тегеран (город), франция, мид ирана, сергей лавров, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), цены на нефть, россия
19:46 25.09.2021
 
Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением СВПД

Глава МИД Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением переговоров по СВПД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен – РИА Новости. Нынешняя администрация США является автором Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, им сам бог велел быть активнее в вопросе возобновления переговоров по сделке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Во-вторых, когда США вышли из СВПД, Иран больше года добросовестно выполнял все, что он обязался делать по этому документу, в ожидании, что США все-таки образумятся и вернутся в эту сделку. Поэтому говорить, что сейчас уже время истекло, ну, наверное может кто угодно, но не Вашингтон", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:04
Глава МИД Ирана призвал США пересмотреть политику против Тегерана
"Нынешняя администрация (США) является автором СВПД. Тут сам бог велел как-то поактивнее заниматься тоже решением всех вопросов, которые связаны с этим", - добавил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 22:27
Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана
 
В миреТегеран (город)ФранцияМИД ИранаСергей ЛавровДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Цены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния