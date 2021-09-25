Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением СВПД
Глава МИД Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением переговоров по СВПД
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
ООН, 25 сен – РИА Новости. Нынешняя администрация США является автором Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, им сам бог велел быть активнее в вопросе возобновления переговоров по сделке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Во-вторых, когда США вышли из СВПД, Иран больше года добросовестно выполнял все, что он обязался делать по этому документу, в ожидании, что США все-таки образумятся и вернутся в эту сделку. Поэтому говорить, что сейчас уже время истекло, ну, наверное может кто угодно, но не Вашингтон", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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"Нынешняя администрация (США) является автором СВПД. Тут сам бог велел как-то поактивнее заниматься тоже решением всех вопросов, которые связаны с этим", - добавил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
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