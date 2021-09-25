https://ria.ru/20210925/svpd-1751809379.html

Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением СВПД

Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением СВПД - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров призвал США активнее заниматься возобновлением СВПД

Нынешняя администрация США является автором Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, им сам бог велел быть активнее в вопросе... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:46

2021-09-25T19:46

2021-09-25T19:46

в мире

тегеран (город)

франция

мид ирана

сергей лавров

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_0:263:2997:1948_1920x0_80_0_0_a959f116383610f5d003c9a9e078a64c.jpg

ООН, 25 сен – РИА Новости. Нынешняя администрация США является автором Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, им сам бог велел быть активнее в вопросе возобновления переговоров по сделке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Во-вторых, когда США вышли из СВПД, Иран больше года добросовестно выполнял все, что он обязался делать по этому документу, в ожидании, что США все-таки образумятся и вернутся в эту сделку. Поэтому говорить, что сейчас уже время истекло, ну, наверное может кто угодно, но не Вашингтон", - сказал Лавров на пресс-конференции."Нынешняя администрация (США) является автором СВПД. Тут сам бог велел как-то поактивнее заниматься тоже решением всех вопросов, которые связаны с этим", - добавил он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20210924/peresmotr-1751671243.html

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

тегеран (город)

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тегеран (город), франция, мид ирана, сергей лавров, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), цены на нефть, россия