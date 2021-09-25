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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210925/svoboda-1751733813.html
Индия и США выступили за свободный от террористов Афганистан
Индия и США выступили за свободный от террористов Афганистан - РИА Новости, 25.09.2021
Индия и США выступили за свободный от террористов Афганистан
Индия и США призвали талибов оградить территорию Афганистана от использования для нападений на какую-либо страну, а также для укрытия или подготовки... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T02:38
2021-09-25T04:54
в мире
сша
кабул (город)
индия
оон
афганистан
мохаммад хасан ахунд
захват власти в афганистане талибами
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Индия и США призвали талибов оградить территорию Афганистана от использования для нападений на какую-либо страну, а также для укрытия или подготовки террористов, заявил первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла по итогам встречи премьер-министра Индии и президента США.Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут и дальше расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата.Он отметил, что нынешняя система правления в Афганистане не является инклюзивной и не включает представителей этнических меньшинств и женщин.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/impichment-1751727252.html
сша
кабул (город)
индия
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в мире, сша, кабул (город), индия, оон, афганистан, мохаммад хасан ахунд
02:38 25.09.2021 (обновлено: 04:54 25.09.2021)
 
Индия и США выступили за свободный от террористов Афганистан

Индия и США призвали талибов оградить территорию Афганистана от подготовки террористов

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана*
Бойцы Талибана* - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Индия и США призвали талибов оградить территорию Афганистана от использования для нападений на какую-либо страну, а также для укрытия или подготовки террористов, заявил первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла по итогам встречи премьер-министра Индии и президента США.
Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут и дальше расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата.
"Что касается Афганистана, то большое значение придается тому факту, что резолюция 2593 ООН, принятая под председательством Индии, была важной резолюцией, которая отражала общий взгляд международного сообщества на ситуацию в Афганистане и обязательства правящей власти там выполнить определенные условия, которые международное сообщество сочло важными. Обе стороны подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Афганистане. Они призвали талибов соблюдать все свои обязательства в соответствии с резолюцией 2593 ООН, которая включает исполнение того, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз и нападений на какую-либо страну с целью укрытия или подготовки террористических групп", - сказал Шрингла на брифинге.
Он отметил, что нынешняя система правления в Афганистане не является инклюзивной и не включает представителей этнических меньшинств и женщин.
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ИндияООНАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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