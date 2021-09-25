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"Сбер" рассказал о популярных схемах мошенничества в страховании
"Сбер" рассказал о популярных схемах мошенничества в страховании - РИА Новости, 25.09.2021
"Сбер" рассказал о популярных схемах мошенничества в страховании
Российские страховщики чаще всего сталкиваются с мошенничеством на этапе получения страховых выплат: мошенники пытаются подделать медицинские документы и... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:12
2021-09-25T08:12
страхование
россия
сбер
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские страховщики чаще всего сталкиваются с мошенничеством на этапе получения страховых выплат: мошенники пытаются подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом, рассказал РИА Новости гендиректор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь."В целом с мошенничеством мы, конечно, сталкиваемся — в основном на этапе получения страховых выплат. Основная часть кейсов связана с попыткой подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом. Такая ситуация возникает в основном на юге России", - рассказал он.В компании для борьбы с мошенническими действиями настроили инструменты мониторинга убыточности по регионам. "Каждый страховой случай проходит процедуру принятия решения в "четыре глаза", когда проект решения акцептуется не только операционным подразделением, но и службой безопасности, юристами", - пояснил гендиректор компании.При этом "СберСтрахование жизни" не сталкивается в своей работе с обращениями по поддельным полисам, поскольку у нее отсутствуют договоры на бланках строгой отчётности.При оформлении полиса через мобильное приложение клиент сам выбирает продукт и его наполнение, затем полис формируется в электронном виде, подписывается электронно клиентом и компанией и направляется на электронную почту защищённым способом. При этом чтобы полис начал действовать, клиент должен его оплатить. Такая конструкция практически на 100% исключает ситуацию, при которой полис может быть подделан, отметил Кобзарь.
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страхование, россия, сбер
08:12 25.09.2021
 
"Сбер" рассказал о популярных схемах мошенничества в страховании

Гендиректор "СберСтрахования жизни" Кобзарь назвал популярные схемы мошенничества

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске
Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские страховщики чаще всего сталкиваются с мошенничеством на этапе получения страховых выплат: мошенники пытаются подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом, рассказал РИА Новости гендиректор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь.
"В целом с мошенничеством мы, конечно, сталкиваемся — в основном на этапе получения страховых выплат. Основная часть кейсов связана с попыткой подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом. Такая ситуация возникает в основном на юге России", - рассказал он.
В компании для борьбы с мошенническими действиями настроили инструменты мониторинга убыточности по регионам. "Каждый страховой случай проходит процедуру принятия решения в "четыре глаза", когда проект решения акцептуется не только операционным подразделением, но и службой безопасности, юристами", - пояснил гендиректор компании.
При этом "СберСтрахование жизни" не сталкивается в своей работе с обращениями по поддельным полисам, поскольку у нее отсутствуют договоры на бланках строгой отчётности.
Новый логотип Сбербанка на первом офисе в новом формате, открывшемся в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 14:43
"Сбер страхование жизни" улучшает экологичность продаж своих продуктов
При оформлении полиса через мобильное приложение клиент сам выбирает продукт и его наполнение, затем полис формируется в электронном виде, подписывается электронно клиентом и компанией и направляется на электронную почту защищённым способом. При этом чтобы полис начал действовать, клиент должен его оплатить. Такая конструкция практически на 100% исключает ситуацию, при которой полис может быть подделан, отметил Кобзарь.
 
СтрахованиеРоссияСбер
 
 
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