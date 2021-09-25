https://ria.ru/20210925/strakhovanie-1751739805.html

"Сбер" рассказал о популярных схемах мошенничества в страховании

"Сбер" рассказал о популярных схемах мошенничества в страховании - РИА Новости, 25.09.2021

"Сбер" рассказал о популярных схемах мошенничества в страховании

Российские страховщики чаще всего сталкиваются с мошенничеством на этапе получения страховых выплат: мошенники пытаются подделать медицинские документы и... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:12

2021-09-25T08:12

2021-09-25T08:12

страхование

россия

сбер

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские страховщики чаще всего сталкиваются с мошенничеством на этапе получения страховых выплат: мошенники пытаются подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом, рассказал РИА Новости гендиректор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь."В целом с мошенничеством мы, конечно, сталкиваемся — в основном на этапе получения страховых выплат. Основная часть кейсов связана с попыткой подделать медицинские документы и документы по инвалидности либо вступить в сговор с врачом. Такая ситуация возникает в основном на юге России", - рассказал он.В компании для борьбы с мошенническими действиями настроили инструменты мониторинга убыточности по регионам. "Каждый страховой случай проходит процедуру принятия решения в "четыре глаза", когда проект решения акцептуется не только операционным подразделением, но и службой безопасности, юристами", - пояснил гендиректор компании.При этом "СберСтрахование жизни" не сталкивается в своей работе с обращениями по поддельным полисам, поскольку у нее отсутствуют договоры на бланках строгой отчётности.При оформлении полиса через мобильное приложение клиент сам выбирает продукт и его наполнение, затем полис формируется в электронном виде, подписывается электронно клиентом и компанией и направляется на электронную почту защищённым способом. При этом чтобы полис начал действовать, клиент должен его оплатить. Такая конструкция практически на 100% исключает ситуацию, при которой полис может быть подделан, отметил Кобзарь.

https://ria.ru/20210630/ekoprodazhi-1739232119.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страхование, россия, сбер