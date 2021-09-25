https://ria.ru/20210925/stolovaya-1751734963.html

"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые

"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые - РИА Новости, 25.09.2021

"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые

Пользователь китайского портала WeChat рассказал о своих впечатлениях от посещения российских столовых. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T03:34

2021-09-25T03:34

2021-09-25T03:34

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал о своих впечатлениях от посещения российских столовых.Как пишет автор, в столовых можно вкусно, быстро и плотно поесть всего за 50 юаней (чуть больше 550 рублей. – прим. ред.). По его словам, при слове "столовая" у многих всплывают воспоминания со школьных времен, при этом в России "культура" этих заведений шагнула далеко вперед."В отличие от Китая, столовые в этой стране — это не только часть образовательных учреждений, но и отдельные заведения общественного питания, в которые можно войти с улицы. Причем в одних столовых будут стоять самые простые столы и стулья, а в других — уютные столики с диванчиками и оригинальные украшения интерьера", - делится впечатлениями он.Самое интересное в российских столовых – это подаваемые блюда, отмечает пользователь WeChat. "Заходя в столовую, первым делом необходимо встать в очередь, взять поднос, вилку и ложку, а также два кусочка хлеба (обычно предлагается две разновидности хлеба — черный и белый)", - рассказывает автор.За это время, по его словам, можно рассмотреть ассортимент выпечки. "Перед вами будут лежать пирожки со сладкой и соленой начинкой — с капустой, картофелем, мясом, а также различными фруктами и ягодами. Глядя на все это разнообразие, глаза разбегаются. Скажу вам по секрету — самые вкусные пирожки — с капустой", - отмечает он.После этого можно выбирать салат, при этом многие в таких заведениях предпочитают брать обычный овощной салат, так как он легкий и хорошо сочетается с любым основным блюдом, пишет автор. "После того, как вы взяли салат, тетушка попросит вас выбрать суп. В российской столовой можно встретить практически все традиционные блюда русской кухни. Самыми популярными супами являются борщ, уха и куриный бульон. Обязательно попробуйте борщ", - советует автор материала.Гарниры, по его словам, обычно представлены картофелем, макаронами, рисом и гречкой. "Это "четыре столпа" русской кухни, которые отлично утоляют голод и насыщают организм энергией. Наконец, очередь доходит до основного блюда. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус. В России существует огромное количество мясных блюд — жареная курочка, говяжий язык, запеченная рыба, котлеты, тефтели, а также различные колбасные изделия", - делится впечатлениями пользователь WeChat.Обед в России невозможно представить без десертов, которых существует много разновидностей, продолжает он. "Как правило, они все очень сладкие, поэтому не забудьте взять чашку чая. Возможно, сладкие десерты — это одна из причин, почему русские так любят пить чай. После того, как вы выбрали блюда, необходимо будет определиться с напитком. На выбор предлагаются чай, кофе, квас, а также интересный традиционный русский напиток из фруктов и ягод под названием компот. Обязательно попробуйте, это очень вкусно!" – отмечает автор.По его словам, полный поднос еды в столовой обойдется в указанную выше сумму, а наесться можно до такой степени, что "придется придерживать живот". Как указывает пользователь WeChat, такая еда "не самое лучшая", но, "безусловно, самая экономичная", при этом в таких заведениях можно попробовать "практически все блюда русской кухни, которые можно представить"."А что мы бы заказали в обычном российском ресторане на 50 юаней? Наверняка только одну тарелку супа. А в столовой это будет целый поднос настоящей русской еды. Разве это не прекрасно?" – заключает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210814/vkusnyashki-1745733919.html

https://ria.ru/20210711/sladosti-1740792915.html

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