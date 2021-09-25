https://ria.ru/20210925/stolknovenie-1751762244.html
Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
Опубликовано видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео, на котором запечатлены столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы "Русич-10" и Tahsin İmamoğlu. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:55
2021-09-25T12:55
2021-09-25T12:55
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турция
волжское пароходство
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россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео, на котором запечатлены столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы "Русич-10" и Tahsin İmamoğlu.На кадрах видно, что российское судно стоит поодаль от турецкого. Серьезных повреждений на обоих сухогрузах не заметно.Инцидент произошел в пять утра, пострадавших нет. Сухогрузы отшвартовали и поставили на якорь в порту.Как сообщили РИА Новости представители судоходной компании "Волжское пароходство", предварительной причиной стал отказ рулевого управления Tahsin İmamoğlu. На борту "Русича-10", следовавшего из порта Гемлик в Таганрог, находятся 11 человек, все они — граждане России.
https://ria.ru/20210909/mel-1749380540.html
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в мире, таганрог, турция, волжское пароходство, босфор, россия
Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
Опубликовано видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре