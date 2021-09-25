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Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
Опубликовано видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео, на котором запечатлены столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы "Русич-10" и Tahsin İmamoğlu. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:55
2021-09-25T12:55
в мире
таганрог
турция
волжское пароходство
босфор
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео, на котором запечатлены столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы "Русич-10" и Tahsin İmamoğlu.На кадрах видно, что российское судно стоит поодаль от турецкого. Серьезных повреждений на обоих сухогрузах не заметно.Инцидент произошел в пять утра, пострадавших нет. Сухогрузы отшвартовали и поставили на якорь в порту.Как сообщили РИА Новости представители судоходной компании "Волжское пароходство", предварительной причиной стал отказ рулевого управления Tahsin İmamoğlu. На борту "Русича-10", следовавшего из порта Гемлик в Таганрог, находятся 11 человек, все они — граждане России.
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в мире, таганрог, турция, волжское пароходство, босфор, россия
12:55 25.09.2021
 
Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов

Опубликовано видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре

CC0 / JLB1988 / Пролив БосфорВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
CC0 / JLB1988 / Пролив Босфор
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МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео, на котором запечатлены столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы "Русич-10" и Tahsin İmamoğlu.
На кадрах видно, что российское судно стоит поодаль от турецкого. Серьезных повреждений на обоих сухогрузах не заметно.
Инцидент произошел в пять утра, пострадавших нет. Сухогрузы отшвартовали и поставили на якорь в порту.
Как сообщили РИА Новости представители судоходной компании "Волжское пароходство", предварительной причиной стал отказ рулевого управления Tahsin İmamoğlu. На борту "Русича-10", следовавшего из порта Гемлик в Таганрог, находятся 11 человек, все они — граждане России.
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 16:29
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
 
В миреТаганрогТурцияВолжское пароходствоБосфорРоссия
 
 
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