https://ria.ru/20210925/smena-1751729426.html

Россиянам рассказали о минусах частой смены смартфона

Россиянам рассказали о минусах частой смены смартфона - РИА Новости, 25.09.2021

Россиянам рассказали о минусах частой смены смартфона

Многие люди меняют старый смартфон на новый не по причине его поломки, а потому, что вышла новинка. Однако это не самая лучшая стратегия, особенно если нет... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T01:16

2021-09-25T01:16

2021-09-25T01:16

технологии

денис кусков

россия

telecom daily

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Многие люди меняют старый смартфон на новый не по причине его поломки, а потому, что вышла новинка. Однако это не самая лучшая стратегия, особенно если нет свободных денег, рассказывает агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.В среднем в России телефоны меняют раз в два года. За это время, как правило, техническое состояние устройства не страдает. Поэтому, если телефон в рабочем состоянии, то в целях экономии лучше подождать следующего года и выбрать более продвинутую по отношению к предыдущему периоду модель, советует эксперт.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, денис кусков, россия, telecom daily