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Россиянам рассказали о минусах частой смены смартфона
Россиянам рассказали о минусах частой смены смартфона - РИА Новости, 25.09.2021
Россиянам рассказали о минусах частой смены смартфона
Многие люди меняют старый смартфон на новый не по причине его поломки, а потому, что вышла новинка. Однако это не самая лучшая стратегия, особенно если нет... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:16
2021-09-25T01:16
2021-09-25T01:16
технологии
денис кусков
россия
telecom daily
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Многие люди меняют старый смартфон на новый не по причине его поломки, а потому, что вышла новинка. Однако это не самая лучшая стратегия, особенно если нет свободных денег, рассказывает агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.В среднем в России телефоны меняют раз в два года. За это время, как правило, техническое состояние устройства не страдает. Поэтому, если телефон в рабочем состоянии, то в целях экономии лучше подождать следующего года и выбрать более продвинутую по отношению к предыдущему периоду модель, советует эксперт.
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технологии, денис кусков, россия, telecom daily
Россиянам рассказали о минусах частой смены смартфона
Эксперт Кусков посоветовал не торопиться со сменой смартфона и дождаться следующего года