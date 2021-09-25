https://ria.ru/20210925/sdelka-1751731117.html

Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei

Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei - РИА Новости, 25.09.2021

Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei

Канадский суд постановил освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу после того, как она заключила сделку со следствием в США, ей... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T01:00

2021-09-25T01:00

2021-09-25T02:25

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ТОРОНТО, 25 сен - РИА Новости. Канадский суд постановил освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу после того, как она заключила сделку со следствием в США, ей разрешили покинуть страну, передает корреспондент РИА Новости.Мэн ранее частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия после этого выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу.Канадский минюст после этого сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось".Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.

https://ria.ru/20200528/1572091665.html

сша

иран

британская колумбия

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в мире, сша, иран, британская колумбия