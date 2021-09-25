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Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei
Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei - РИА Новости, 25.09.2021
Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei
Канадский суд постановил освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу после того, как она заключила сделку со следствием в США, ей... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:00
2021-09-25T01:00
2021-09-25T02:25
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ТОРОНТО, 25 сен - РИА Новости. Канадский суд постановил освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу после того, как она заключила сделку со следствием в США, ей разрешили покинуть страну, передает корреспондент РИА Новости.Мэн ранее частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия после этого выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу.Канадский минюст после этого сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось".Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.
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в мире, сша, иран, британская колумбия
01:00 25.09.2021 (обновлено: 02:25 25.09.2021)
Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei
В Канаде освободили финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу после сделки со следствием США
ТОРОНТО, 25 сен - РИА Новости. Канадский суд постановил освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу после того, как она заключила сделку со следствием в США, ей разрешили покинуть страну, передает корреспондент РИА Новости.
Мэн ранее частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана
, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.
Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия
после этого выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу.
"Я подписала ордер об освобождении, который... отменяет условия залога... и освобождает мисс Мэн от этих процедур", - объявила судья Хитер Холмс.
Канадский минюст после этого сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось".
Мэн Ваньчжоу, которую в США
обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде
в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.
После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.