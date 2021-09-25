Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/sdelka-1751731117.html
Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei
Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei - РИА Новости, 25.09.2021
Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei
Канадский суд постановил освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу после того, как она заключила сделку со следствием в США, ей... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T01:00
2021-09-25T02:25
в мире
сша
иран
британская колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155644/83/1556448355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d1a3d5ba32302f213327b08c8d7fdd3a.jpg
ТОРОНТО, 25 сен - РИА Новости. Канадский суд постановил освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу после того, как она заключила сделку со следствием в США, ей разрешили покинуть страну, передает корреспондент РИА Новости.Мэн ранее частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия после этого выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу.Канадский минюст после этого сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось".Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.
https://ria.ru/20200528/1572091665.html
сша
иран
британская колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155644/83/1556448355_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5eea92235d73e8f52ecb6aca6204f181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, иран, британская колумбия
01:00 25.09.2021 (обновлено: 02:25 25.09.2021)
 
Канадский суд постановил освободить финдиректора Huawei

В Канаде освободили финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу после сделки со следствием США

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатель в фирменном магазине Huawei
Покупатель в фирменном магазине Huawei - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОРОНТО, 25 сен - РИА Новости. Канадский суд постановил освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу после того, как она заключила сделку со следствием в США, ей разрешили покинуть страну, передает корреспондент РИА Новости.
Мэн ранее частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.
Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия после этого выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу.
"Я подписала ордер об освобождении, который... отменяет условия залога... и освобождает мисс Мэн от этих процедур", - объявила судья Хитер Холмс.
Канадский минюст после этого сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось".
Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.
После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.
Логотип компании Huawei - РИА Новости, 1920, 28.05.2020
28 мая 2020, 02:07
Китай разочаровало решение канадского суда по делу финдиректора Huawei
 
В миреСШАИранБританская Колумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36Россиян предупредили о росте цен на такси
13:33Двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
Лента новостейМолния