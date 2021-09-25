https://ria.ru/20210925/sanktsii-1751793251.html

Для реагирования на санкции нужна подушка безопасности, заявил Путин

Для реагирования на санкции нужна подушка безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021

Для реагирования на санкции нужна подушка безопасности, заявил Путин

Для реагирования на санкционные риски и проблемы, с которыми сталкивается Россия в трудные времена, нужна подушка безопасности, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:57

2021-09-25T17:57

2021-09-25T18:24

политика

безопасность

владимир путин

санкции

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Для реагирования на санкционные риски и проблемы, с которыми сталкивается Россия в трудные времена, нужна подушка безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Наличие резервов, наличие так называемой подушки безопасности, дает нам возможность оперативно и должным образом реагировать на те проблемы, с которыми сталкивается страна в трудные времена, в том числе мы их использовали активно, и вы знаете, не без вашей поддержки, в ходе голосования по определённым мерам поддержки антикризисным, когда столкнулись с COVID и необходимостью преодолеть последствия пандемии", - сказал Путин на встрече с политическими партиями.

https://ria.ru/20210925/putin-1751787835.html

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2021

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политика, безопасность, владимир путин, санкции, россия