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Путин призвал губернаторов грамотно и рачительно расходовать средства
Путин призвал губернаторов грамотно и рачительно расходовать средства - РИА Новости, 25.09.2021
Путин призвал губернаторов грамотно и рачительно расходовать средства
Надо грамотно и рачительно расходовать средства из федерального центра, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:32
2021-09-25T18:32
2021-09-25T18:58
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политика
экономика
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Надо грамотно и рачительно расходовать средства из федерального центра, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ."Что здесь требуется от регионов: обоснованные и своевременные, хорошо прочитанные заявки, грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра, а в сфере софинансирования - чёткое и ритмичное исполнение своих обязательств", - сообщил Путин.Также, по его словам, необходимо активно использовать новые инструменты, созданные специально для регионов, в частности инфраструктурные бюджетные кредиты.
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политика, экономика, владимир путин, россия
18:32 25.09.2021 (обновлено: 18:58 25.09.2021)
Путин призвал губернаторов грамотно и рачительно расходовать средства
Путин призвал избранных глав регионов грамотно и рачительно расходовать средства
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости.
Надо грамотно и рачительно расходовать средства из федерального центра, сообщил президент РФ Владимир Путин
в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ.
"Что здесь требуется от регионов: обоснованные и своевременные, хорошо прочитанные заявки, грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра, а в сфере софинансирования - чёткое и ритмичное исполнение своих обязательств", - сообщил Путин.
Также, по его словам, необходимо активно использовать новые инструменты, созданные специально для регионов, в частности инфраструктурные бюджетные кредиты.