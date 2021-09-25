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Путин призвал губернаторов грамотно и рачительно расходовать средства

Путин призвал губернаторов грамотно и рачительно расходовать средства - РИА Новости, 25.09.2021

Путин призвал губернаторов грамотно и рачительно расходовать средства

Надо грамотно и рачительно расходовать средства из федерального центра, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:32

2021-09-25T18:32

2021-09-25T18:58

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политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Надо грамотно и рачительно расходовать средства из федерального центра, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ."Что здесь требуется от регионов: обоснованные и своевременные, хорошо прочитанные заявки, грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра, а в сфере софинансирования - чёткое и ритмичное исполнение своих обязательств", - сообщил Путин.Также, по его словам, необходимо активно использовать новые инструменты, созданные специально для регионов, в частности инфраструктурные бюджетные кредиты.

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2021

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политика, экономика, владимир путин, россия