https://ria.ru/20210925/putin-1751798365.html

Правящая партия должна понимать, что россияне всегда правы, заявил Путин

Правящая партия должна понимать, что россияне всегда правы, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021

Правящая партия должна понимать, что россияне всегда правы, заявил Путин

Правящая партия должна понимать, что ответственность на ее плечах, а россияне всегда правы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:29

2021-09-25T18:29

2021-09-25T18:53

выборы в государственную думу

владимир путин

единая россия

россия

политика

госдума рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Правящая партия должна понимать, что ответственность на ее плечах, а россияне всегда правы, заявил президент РФ Владимир Путин."Ведущая политическая сила, если она такой себя считает и такой является,… она должна понимать, что люди правы. Несмотря ни на что. Потому что когда партия идет на выборы, то она обещает выполнить определенные программные установки. Ну а если чего-то не получается, вне зависимости даже от объективности или необъективности обстоятельств, все равно она должна понимать, что как минимум моральная ответственность на ее плечах", - сказал он на встрече с руководством партий, прошедших в ГД.Путин добавил, что результаты выборов говорят о том, что "Единая Россия" понимает свою ответственность.

https://ria.ru/20210925/putin-1751797142.html

россия

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2021

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владимир путин, единая россия, россия, политика, госдума рф