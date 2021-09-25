https://ria.ru/20210925/putin-1751798365.html
Правящая партия должна понимать, что россияне всегда правы, заявил Путин
Правящая партия должна понимать, что россияне всегда правы, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021
Правящая партия должна понимать, что россияне всегда правы, заявил Путин
Правящая партия должна понимать, что ответственность на ее плечах, а россияне всегда правы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:29
2021-09-25T18:29
2021-09-25T18:53
выборы в государственную думу
владимир путин
единая россия
россия
политика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751787301_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6c51495031b09c209d9718c2dce2a3d1.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Правящая партия должна понимать, что ответственность на ее плечах, а россияне всегда правы, заявил президент РФ Владимир Путин."Ведущая политическая сила, если она такой себя считает и такой является,… она должна понимать, что люди правы. Несмотря ни на что. Потому что когда партия идет на выборы, то она обещает выполнить определенные программные установки. Ну а если чего-то не получается, вне зависимости даже от объективности или необъективности обстоятельств, все равно она должна понимать, что как минимум моральная ответственность на ее плечах", - сказал он на встрече с руководством партий, прошедших в ГД.Путин добавил, что результаты выборов говорят о том, что "Единая Россия" понимает свою ответственность.
https://ria.ru/20210925/putin-1751797142.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751787301_374:736:2123:2048_1920x0_80_0_0_53c0bca51637c2b3740e1be23f1cdd0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, единая россия, россия, политика, госдума рф
18:29 25.09.2021 (обновлено: 18:53 25.09.2021)
Правящая партия должна понимать, что россияне всегда правы, заявил Путин
Путин: правящая партия должна понимать, что россияне всегда правы