https://ria.ru/20210925/putin-1751798040.html

Путин поздравил губернаторов с победой на выборах

Путин поздравил губернаторов с победой на выборах - РИА Новости, 25.09.2021

Путин поздравил губернаторов с победой на выборах

Владимир Путин поздравил губернаторов, победивших на прошедших выборах. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:28

2021-09-25T18:28

2021-09-25T20:27

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил губернаторов, победивших на прошедших выборах.На встрече с ними президент отметил, что главы регионов должны работать "засучив рукава, и с сердцем, и с душой". По его словам, им необходимо доказать, что они находятся на своем месте, и конкретными делами показывать выполнение предвыборных программ и обещаний.Обратившись к губернаторам не от "Единой России", Путин заявил, что неважно, какая политическая сила стоит за ними, главное — работать эффективно."Теперь неважно, какая партия вас выдвинула, важно, что люди за вас проголосовали и ждут от вас компетентной, солидной, глубокой, профессиональной работы на этом высоком посту. <...> Можете не сомневаться в моей поддержке в ходе вашей работы", — сказал российский лидер губернатору Ульяновской области Алексею Русских (КПРФ).Глав регионов выбирали в Чечне, Хабаровском крае, Туве, Мордовии, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях.

https://ria.ru/20210925/putin-1751780078.html

россия

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политика, владимир путин, единая россия, россия