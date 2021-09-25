https://ria.ru/20210925/putin-1751798040.html
Путин поздравил губернаторов с победой на выборах
Путин поздравил губернаторов с победой на выборах - РИА Новости, 25.09.2021
Путин поздравил губернаторов с победой на выборах
Владимир Путин поздравил губернаторов, победивших на прошедших выборах. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:28
2021-09-25T18:28
2021-09-25T20:27
политика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил губернаторов, победивших на прошедших выборах.На встрече с ними президент отметил, что главы регионов должны работать "засучив рукава, и с сердцем, и с душой". По его словам, им необходимо доказать, что они находятся на своем месте, и конкретными делами показывать выполнение предвыборных программ и обещаний.Обратившись к губернаторам не от "Единой России", Путин заявил, что неважно, какая политическая сила стоит за ними, главное — работать эффективно."Теперь неважно, какая партия вас выдвинула, важно, что люди за вас проголосовали и ждут от вас компетентной, солидной, глубокой, профессиональной работы на этом высоком посту. <...> Можете не сомневаться в моей поддержке в ходе вашей работы", — сказал российский лидер губернатору Ульяновской области Алексею Русских (КПРФ).Глав регионов выбирали в Чечне, Хабаровском крае, Туве, Мордовии, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях.
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политика, владимир путин, единая россия, россия
18:28 25.09.2021 (обновлено: 20:27 25.09.2021)
Путин поздравил губернаторов с победой на выборах
Путин поздравил губернаторов с победой на выборах и призвал их работать с сердцем и душой
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин
поздравил губернаторов, победивших на прошедших выборах.
На встрече с ними президент отметил, что главы регионов должны работать "засучив рукава, и с сердцем, и с душой". По его словам, им необходимо доказать, что они находятся на своем месте, и конкретными делами показывать выполнение предвыборных программ и обещаний.
Обратившись к губернаторам не от "Единой России"
, Путин заявил, что неважно, какая политическая сила стоит за ними, главное — работать эффективно.
"Теперь неважно, какая партия вас выдвинула, важно, что люди за вас проголосовали и ждут от вас компетентной, солидной, глубокой, профессиональной работы на этом высоком посту. <...> Можете не сомневаться в моей поддержке в ходе вашей работы", — сказал российский лидер губернатору Ульяновской области Алексею Русских (КПРФ).
Глав регионов выбирали в Чечне, Хабаровском крае, Туве, Мордовии, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях.