https://ria.ru/20210925/putin-1751797142.html
Путин надеется, что "Единая Россия" не будет заниматься популизмом
Путин надеется, что "Единая Россия" не будет заниматься популизмом - РИА Новости, 25.09.2021
Путин надеется, что "Единая Россия" не будет заниматься популизмом
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что "Единая Россия" не будет заниматься в Госдуме популизмом, а продолжит ответственно подходить к работе. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:21
2021-09-25T18:21
2021-09-25T18:37
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
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россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что "Единая Россия" не будет заниматься в Госдуме популизмом, а продолжит ответственно подходить к работе."Я исхожу из того, что депутаты от "Единой России" будут также относиться к своим обязанностям в будущем, не будут заниматься популизмом, а будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжелую ношу, как принятие необходимых для страны и нужных для каждого конкретного гражданина России решений", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями."Призываю "Единую Россию" к тому, чтобы консолидировано работать с другими фракциями и не злоупотреблять своим положением ведущей политической силы, в том числе и при распределении комитетов Государственной Думы и решении вопросов кадрового характера", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.Путин отметил, что за этим стоят вещи содержательного характера и проявление готовности консолидировано работать со всеми политическими силами, представленными в нижней палате парламента.
https://ria.ru/20210925/vybory-1751779023.html
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия
18:21 25.09.2021 (обновлено: 18:37 25.09.2021)
Путин надеется, что "Единая Россия" не будет заниматься популизмом
Путин выразил надежду, что "Единая Россия" не будет заниматься популизмом в Госдуме