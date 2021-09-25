https://ria.ru/20210925/putin-1751797142.html

Путин надеется, что "Единая Россия" не будет заниматься популизмом

Путин надеется, что "Единая Россия" не будет заниматься популизмом - РИА Новости, 25.09.2021

Путин надеется, что "Единая Россия" не будет заниматься популизмом

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что "Единая Россия" не будет заниматься в Госдуме популизмом, а продолжит ответственно подходить к работе. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:21

2021-09-25T18:21

2021-09-25T18:37

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политика

владимир путин

единая россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что "Единая Россия" не будет заниматься в Госдуме популизмом, а продолжит ответственно подходить к работе."Я исхожу из того, что депутаты от "Единой России" будут также относиться к своим обязанностям в будущем, не будут заниматься популизмом, а будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжелую ношу, как принятие необходимых для страны и нужных для каждого конкретного гражданина России решений", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями."Призываю "Единую Россию" к тому, чтобы консолидировано работать с другими фракциями и не злоупотреблять своим положением ведущей политической силы, в том числе и при распределении комитетов Государственной Думы и решении вопросов кадрового характера", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.Путин отметил, что за этим стоят вещи содержательного характера и проявление готовности консолидировано работать со всеми политическими силами, представленными в нижней палате парламента.

https://ria.ru/20210925/vybory-1751779023.html

https://ria.ru/20210925/putin-1751798040.html

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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия