https://ria.ru/20210925/putin-1751791782.html

Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму

Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму - РИА Новости, 25.09.2021

Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму, считает, что это связано с высокой оценкой избирателями работы ЛДПР в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:48

2021-09-25T17:48

2021-09-25T17:48

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

лдпр

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму, считает, что это связано с высокой оценкой избирателями работы ЛДПР в предыдущие годы."Что касается оценки вклада каждой партии в развитие страны, безусловно, мы должны анализировать, смотреть на это. Но все-таки оценку эту дают граждане страны, граждане России. И эта оценка происходит, в том числе, и в ходе избирательных кампаний, в том числе и в ходе выборов на уровне руководства регионов, в парламент страны, в Государственную думу. То, что ЛДПР прошла в Госдуму, я думаю, и есть оценка работы ЛДПР в предыдущие годы", - сказал Путин в ходе встречи с руководством партий, прошедших в Госдуму.

https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751787180.html

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политика, владимир путин, госдума рф, лдпр, россия