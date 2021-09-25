https://ria.ru/20210925/putin-1751791782.html
Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму
Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму - РИА Новости, 25.09.2021
Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму
Президент России Владимир Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму, считает, что это связано с высокой оценкой избирателями работы ЛДПР в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:48
2021-09-25T17:48
2021-09-25T17:48
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
лдпр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751787703_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_85eeb4b63fbd1a62cce16df482f6cfbb.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму, считает, что это связано с высокой оценкой избирателями работы ЛДПР в предыдущие годы."Что касается оценки вклада каждой партии в развитие страны, безусловно, мы должны анализировать, смотреть на это. Но все-таки оценку эту дают граждане страны, граждане России. И эта оценка происходит, в том числе, и в ходе избирательных кампаний, в том числе и в ходе выборов на уровне руководства регионов, в парламент страны, в Государственную думу. То, что ЛДПР прошла в Госдуму, я думаю, и есть оценка работы ЛДПР в предыдущие годы", - сказал Путин в ходе встречи с руководством партий, прошедших в Госдуму.
https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751787180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751787703_195:435:2346:2048_1920x0_80_0_0_08def6fd441124416a86f96c5111a48e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, госдума рф, лдпр, россия
Путин поздравил Жириновского с итогами выборов в Госдуму
Путин поздравил лидера ЛДПР Жириновского с итогами выборов в Госдуму