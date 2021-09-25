https://ria.ru/20210925/putin-1751789819.html
Молодежь не утратила интерес к внутренней жизни страны, заявил Путин
Молодежь не утратила интерес к внутренней жизни страны, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021
Молодежь не утратила интерес к внутренней жизни страны, заявил Путин
Молодые люди в России никогда не утрачивали интерес к внутренней жизни страны, рискуют собой во время пандемии, работая волонтёрами, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:34
2021-09-25T17:34
2021-09-25T17:34
политика
владимир путин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751786955_524:443:3377:2048_1920x0_80_0_0_6d6d2fd14a750cd15a6513c8cb7d6384.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Молодые люди в России никогда не утрачивали интерес к внутренней жизни страны, рискуют собой во время пандемии, работая волонтёрами, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране, к внутренней жизни страны, и многие из них работают, как мы хорошо знаем, в качестве волонтёров на важнейших направлениях в жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, с этической точки зрения, проявляют и мужество, рискуют собой, как эпидемия показала", - сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
https://ria.ru/20210918/byulleten-1750680703.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751786955_424:834:2043:2048_1920x0_80_0_0_9a8c9879cb594d9fe757259b80920b8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, госдума рф, россия
Молодежь не утратила интерес к внутренней жизни страны, заявил Путин
Путин: молодежь никогда не утрачивала интерес к внутренней жизни страны