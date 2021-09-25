https://ria.ru/20210925/putin-1751789819.html

Молодежь не утратила интерес к внутренней жизни страны, заявил Путин

Молодежь не утратила интерес к внутренней жизни страны, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021

Молодежь не утратила интерес к внутренней жизни страны, заявил Путин

Молодые люди в России никогда не утрачивали интерес к внутренней жизни страны, рискуют собой во время пандемии, работая волонтёрами, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:34

2021-09-25T17:34

2021-09-25T17:34

политика

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Молодые люди в России никогда не утрачивали интерес к внутренней жизни страны, рискуют собой во время пандемии, работая волонтёрами, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране, к внутренней жизни страны, и многие из них работают, как мы хорошо знаем, в качестве волонтёров на важнейших направлениях в жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, с этической точки зрения, проявляют и мужество, рискуют собой, как эпидемия показала", - сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

https://ria.ru/20210918/byulleten-1750680703.html

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2021

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политика, владимир путин, госдума рф, россия