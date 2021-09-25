https://ria.ru/20210925/putin-1751785014.html
Путин рассказал, что влияет на победу на выборах
Путин рассказал, что влияет на победу на выборах - РИА Новости, 25.09.2021
Путин рассказал, что влияет на победу на выборах
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму, отметил, что победа зависит не только от хороших идей, но и от... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:00
2021-09-25T17:00
2021-09-25T17:14
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму, отметил, что победа зависит не только от хороших идей, но и от способности их реализовать."Вы сказали о том, что жаль, что другие политические силы, другие партии, которые шли на выборы со своими интересными идеями, в парламент не прошли. Но ведь это зависит не только от того, каковы идеи, вопрос в убедительности подачи материала, вопрос в том, чтобы люди поверили, что та или иная политическая сила способны реализовать то, что ими предлагается", - сказал Путин, комментируя выступление лидера "Новых людей" Алексея Нечаева.
https://ria.ru/20210925/putin-1751781131.html
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политика, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу
17:00 25.09.2021 (обновлено: 17:14 25.09.2021)
Путин рассказал, что влияет на победу на выборах
Путин рассказал, что помешало непрошедшим в Госдуму партиям выиграть выборы