https://ria.ru/20210925/putin-1751785014.html

Путин рассказал, что влияет на победу на выборах

Путин рассказал, что влияет на победу на выборах - РИА Новости, 25.09.2021

Путин рассказал, что влияет на победу на выборах

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму, отметил, что победа зависит не только от хороших идей, но и от... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:00

2021-09-25T17:00

2021-09-25T17:14

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму, отметил, что победа зависит не только от хороших идей, но и от способности их реализовать."Вы сказали о том, что жаль, что другие политические силы, другие партии, которые шли на выборы со своими интересными идеями, в парламент не прошли. Но ведь это зависит не только от того, каковы идеи, вопрос в убедительности подачи материала, вопрос в том, чтобы люди поверили, что та или иная политическая сила способны реализовать то, что ими предлагается", - сказал Путин, комментируя выступление лидера "Новых людей" Алексея Нечаева.

https://ria.ru/20210925/putin-1751781131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу