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Путин призвал лидеров партий придерживаться открытого стиля работы
Путин призвал лидеров партий придерживаться открытого стиля работы - РИА Новости, 25.09.2021
Путин призвал лидеров партий придерживаться открытого стиля работы
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в ГД партий обратил внимание на необходимость придерживаться открытого стиля работы. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:30
2021-09-25T16:30
2021-09-25T16:47
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в ГД партий обратил внимание на необходимость придерживаться открытого стиля работы.В ходе избирательной кампании партии и кандидаты ведут активный диалог с людьми, проводят много встреч, отметил президент."Такой максимально интенсивный публичный, открытый стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий", - сказал он.
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политика, владимир путин, госдума рф, россия
16:30 25.09.2021 (обновлено: 16:47 25.09.2021)
Путин призвал лидеров партий придерживаться открытого стиля работы
Путин: лидеры прошедших в Госдуму партий должны придерживаться открытого стиля работы