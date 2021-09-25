https://ria.ru/20210925/putin-1751781131.html

Путин призвал лидеров партий придерживаться открытого стиля работы

Путин призвал лидеров партий придерживаться открытого стиля работы - РИА Новости, 25.09.2021

Путин призвал лидеров партий придерживаться открытого стиля работы

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в ГД партий обратил внимание на необходимость придерживаться открытого стиля работы. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:30

2021-09-25T16:30

2021-09-25T16:47

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в ГД партий обратил внимание на необходимость придерживаться открытого стиля работы.В ходе избирательной кампании партии и кандидаты ведут активный диалог с людьми, проводят много встреч, отметил президент."Такой максимально интенсивный публичный, открытый стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий", - сказал он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, россия