https://ria.ru/20210925/putin-1751779665.html

Не все россияне могут почувствовать позитивную динамику, заявил Путин

Не все россияне могут почувствовать позитивную динамику, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2021

Не все россияне могут почувствовать позитивную динамику, заявил Путин

Далеко не все россияне могут почувствовать позитивную динамику на себе на фоне пандемии, исключить негативные последствия полностью было невозможно, сообщил... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:23

2021-09-25T16:23

2021-09-25T16:40

общество

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Далеко не все россияне могут почувствовать позитивную динамику на себе на фоне пандемии, исключить негативные последствия полностью было невозможно, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий."Конечно, далеко не все могут сразу почувствовать позитивную динамику из наших граждан, что называется, на себе пока не могут это чувствовать. Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно. Но тем не менее с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20210925/putin-1751782581.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия