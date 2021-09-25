https://ria.ru/20210925/putin-1751748600.html

Путин рассказал о масштабной работе по защите природы

Путин рассказал о масштабной работе по защите природы - РИА Новости, 25.09.2021

Путин рассказал о масштабной работе по защите природы

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля "День тигра" и отметил важность того, что масштабная работа по... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T10:25

2021-09-25T10:25

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общество

владимир путин

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля "День тигра" и отметил важность того, что масштабная работа по защите природы вовлекает все больше инициативных граждан, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что Россия по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы, и подчеркнул, что это национальное достояние, которое люди обязаны сохранить и сберечь для потомков."Важно, что масштабная, серьёзная работа по защите окружающей среды с каждым годом вовлекает в свою орбиту всё больше инициативных граждан – тех, кто по зову сердца помогает учёным-биологам, краеведам, специалистам заповедного дела и егерям в их неустанном, кропотливом труде, участвует в востребованных экологических программах и проектах, одним из которых является международный фестиваль "День тигра", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность в том, что этот яркий и красочный праздник, посвящённый этому величественному хищнику, объединит всех неравнодушных людей вокруг высокой, благородной цели – защиты "хозяина тайги" и роста его популяции.

https://ria.ru/20210902/zhivotnye-1748345225.html

https://ria.ru/20210916/ekologiya-1750322572.html

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общество, владимир путин, россия, новости - туризм