10:25 25.09.2021 (обновлено: 10:43 25.09.2021)
Путин рассказал о масштабной работе по защите природы
Путин: работа по защите природы вовлекает все больше граждан
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля "День тигра" и отметил важность того, что масштабная работа по защите природы вовлекает все больше инициативных граждан, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что Россия по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы, и подчеркнул, что это национальное достояние, которое люди обязаны сохранить и сберечь для потомков.
"Важно, что масштабная, серьёзная работа по защите окружающей среды с каждым годом вовлекает в свою орбиту всё больше инициативных граждан – тех, кто по зову сердца помогает учёным-биологам, краеведам, специалистам заповедного дела и егерям в их неустанном, кропотливом труде, участвует в востребованных экологических программах и проектах, одним из которых является международный фестиваль "День тигра", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность в том, что этот яркий и красочный праздник, посвящённый этому величественному хищнику, объединит всех неравнодушных людей вокруг высокой, благородной цели – защиты "хозяина тайги" и роста его популяции.
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