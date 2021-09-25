https://ria.ru/20210925/priznanie-1751809588.html

Лавров ответил на вопрос о международном признании талибов

Лавров ответил на вопрос о международном признании талибов - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров ответил на вопрос о международном признании талибов

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вопрос о международном признании талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на данном... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:49

2021-09-25T19:49

2021-09-25T19:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

афганистан

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вопрос о международном признании талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на данном этапе никем не ставится, Россия будет руководствоваться этим подходом, когда получит запрос о назначении посла в Москве от движения.Отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, он указал, что "вопрос о международном признании талибов, он на данном этапе никем не ставится"."Будем исходить ровно из этого принципа, если и когда получим запрос на назначение нового посла", - добавил министр.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210924/priznanie-1751547383.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

афганистан

москва

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд