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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210925/priznanie-1751809588.html
Лавров ответил на вопрос о международном признании талибов
Лавров ответил на вопрос о международном признании талибов - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров ответил на вопрос о международном признании талибов
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вопрос о международном признании талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на данном... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:49
2021-09-25T19:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вопрос о международном признании талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на данном этапе никем не ставится, Россия будет руководствоваться этим подходом, когда получит запрос о назначении посла в Москве от движения.Отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, он указал, что "вопрос о международном признании талибов, он на данном этапе никем не ставится"."Будем исходить ровно из этого принципа, если и когда получим запрос на назначение нового посла", - добавил министр.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20210924/priznanie-1751547383.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд
19:49 25.09.2021
 
Лавров ответил на вопрос о международном признании талибов

Лавров: вопрос о международном признании талибов на данном этапе никем не ставится

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Stringer
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вопрос о международном признании талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на данном этапе никем не ставится, Россия будет руководствоваться этим подходом, когда получит запрос о назначении посла в Москве от движения.
Отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, он указал, что "вопрос о международном признании талибов, он на данном этапе никем не ставится".
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24 сентября, 01:18Захват власти в Афганистане талибами
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований
"Будем исходить ровно из этого принципа, если и когда получим запрос на назначение нового посла", - добавил министр.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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