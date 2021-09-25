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Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников
Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников - РИА Новости, 25.09.2021
Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников
Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина стала проходным двором для... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T00:14
2021-09-25T05:28
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина стала проходным двором для преступников с постсоветского пространства.По его словам, это происходит из-за коррупции в правоохранительных органах.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили
00:14 25.09.2021 (обновлено: 05:28 25.09.2021)
 
Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников

Экс-президент Грузии Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина стала проходным двором для преступников с постсоветского пространства.

"Украина – проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы – ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна. В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, это происходит из-за коррупции в правоохранительных органах.
 
В миреУкраинаГрузияМихаил Саакашвили
 
 
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