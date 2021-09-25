Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников

"Украина – проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы – ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна. В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".