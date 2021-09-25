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Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников
Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников - РИА Новости, 25.09.2021
Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников
Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина стала проходным двором для... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T00:14
2021-09-25T00:14
2021-09-25T05:28
в мире
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грузия
михаил саакашвили
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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина стала проходным двором для преступников с постсоветского пространства.По его словам, это происходит из-за коррупции в правоохранительных органах.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили
00:14 25.09.2021 (обновлено: 05:28 25.09.2021)
Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников
Экс-президент Грузии Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников