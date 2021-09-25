https://ria.ru/20210925/premii-1751753000.html

Правительство увеличило количество премий в области СМИ

Правительство увеличило количество премий в области СМИ - РИА Новости, 25.09.2021

Правительство увеличило количество премий в области СМИ

Правительство РФ увеличило количество премий в области средств массовой информации, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:12

2021-09-25T11:12

2021-09-25T11:13

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство РФ увеличило количество премий в области средств массовой информации, сообщает пресс-служба кабмина."В России будет ежегодно вручаться до 20 премий правительства в области средств массовой информации. Такое решение своим постановлением утвердил глава кабмина Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что премия правительства в области СМИ учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских и зарубежных СМИ на русском языке за значительные профессиональные достижения. Претендовать на награду могут как отдельные соискатели, так и журналистский коллектив. Основанием для принятия решений служат предложения Совета по присуждению премий в области СМИ.Подчеркивается, что ранее в России вручалось 10 таких премий, теперь их будет вдвое больше. Размер каждой награды остался прежним – один миллион рублей.

https://ria.ru/20210921/premiya-1751083004.html

россия

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2021

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общество, михаил мишустин, россия