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Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26 - РИА Новости, 25.09.2021
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
Спасатели завершили работы по подготовке вертолетной площадки 50 на 50 метров на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщает в субботу краевой главк РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T05:08
2021-09-25T05:08
2021-09-25T05:08
происшествия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Спасатели завершили работы по подготовке вертолетной площадки 50 на 50 метров на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщает в субботу краевой главк МЧС.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров 22 сентября в 38 километрах от Хабаровска - в районе Большехехцирского заповедника, связь с самолетом прервалась. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Их останки обнаружены и будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз. Изъяты личные вещи пострадавших. Следователи ведут поиски бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа."На горе Хребтовой сводной группировкой МЧС России завершены работы по подготовке площадки для посадки вертолета. В квадрате 50 на 50 метров полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники. Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности практически в ручную с применением бензопилы и подручных средств и инструментов, спасателям потребовалось чуть больше суток. Работы велись днём, а также с наступлением темноты", - информирует главк.На месте развернут полевой палаточный лагерь, продолжаются следственные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/samolet-1751567754.html
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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
Спасатели подготовили площадку для вертолета на месте крушения Ан-26 под Хабаровском