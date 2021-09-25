Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/ploschadka-1751736810.html
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26 - РИА Новости, 25.09.2021
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
Спасатели завершили работы по подготовке вертолетной площадки 50 на 50 метров на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщает в субботу краевой главк РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T05:08
2021-09-25T05:08
происшествия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751575008_115:0:1041:521_1920x0_80_0_0_fd7024c72098de441e82c3ee83cbf512.jpg
ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Спасатели завершили работы по подготовке вертолетной площадки 50 на 50 метров на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщает в субботу краевой главк МЧС.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров 22 сентября в 38 километрах от Хабаровска - в районе Большехехцирского заповедника, связь с самолетом прервалась. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Их останки обнаружены и будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз. Изъяты личные вещи пострадавших. Следователи ведут поиски бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа."На горе Хребтовой сводной группировкой МЧС России завершены работы по подготовке площадки для посадки вертолета. В квадрате 50 на 50 метров полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники. Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности практически в ручную с применением бензопилы и подручных средств и инструментов, спасателям потребовалось чуть больше суток. Работы велись днём, а также с наступлением темноты", - информирует главк.На месте развернут полевой палаточный лагерь, продолжаются следственные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/samolet-1751567754.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751575008_230:0:925:521_1920x0_80_0_0_d7e581e301f57638a395671726c45748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
05:08 25.09.2021
 
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26

Спасатели подготовили площадку для вертолета на месте крушения Ан-26 под Хабаровском

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМесто крушения Ан-26 в Хабаравском крае
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Спасатели завершили работы по подготовке вертолетной площадки 50 на 50 метров на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщает в субботу краевой главк МЧС.
Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров 22 сентября в 38 километрах от Хабаровска - в районе Большехехцирского заповедника, связь с самолетом прервалась. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Их останки обнаружены и будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз. Изъяты личные вещи пострадавших. Следователи ведут поиски бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа.
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 09:48В России
На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае нашли останки членов экипажа
"На горе Хребтовой сводной группировкой МЧС России завершены работы по подготовке площадки для посадки вертолета. В квадрате 50 на 50 метров полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники. Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности практически в ручную с применением бензопилы и подручных средств и инструментов, спасателям потребовалось чуть больше суток. Работы велись днём, а также с наступлением темноты", - информирует главк.
На месте развернут полевой палаточный лагерь, продолжаются следственные действия.
 
ПроисшествияХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26РоссияКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36Россиян предупредили о росте цен на такси
13:33Двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
Лента новостейМолния