https://ria.ru/20210925/perebolevshie-1751756200.html

В России за сутки выписали 16 325 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 16 325 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021

В России за сутки выписали 16 325 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 16 325 человек после лечения от COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 6 590 933, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:49

2021-09-25T11:49

2021-09-25T11:49

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 325 человек после лечения от COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 6 590 933, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 325 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 590 933", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 1508 человек, Москве - 1245, Подмосковье - 909.

https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус в россии