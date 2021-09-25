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В России за сутки выписали 16 325 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 16 325 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021
В России за сутки выписали 16 325 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 16 325 человек после лечения от COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 6 590 933, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:49
2021-09-25T11:49
2021-09-25T11:49
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 325 человек после лечения от COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 6 590 933, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 325 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 590 933", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 1508 человек, Москве - 1245, Подмосковье - 909.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 16 325 переболевших COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 16 325 переболевших COVID-19