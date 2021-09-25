https://ria.ru/20210925/osvobozhdenie-1751736040.html

Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину

Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину - РИА Новости, 25.09.2021

Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину

Два гражданина Канады освобождены из-под стражи в Китае и возвращаются на родину, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T04:30

2021-09-25T04:30

2021-09-25T10:31

в мире

сша

китай

канада

huawei technologies

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751748749_0:66:2955:1729_1920x0_80_0_0_9a79b251c4ba8d49b83d4d5935d26788.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Два гражданина Канады освобождены из-под стражи в Китае и возвращаются на родину, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг вышли из тюрьмы одновременно с освобождением в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая также летит домой.В декабре 2018 года стало известно о расследовании в отношении Коврига и Спэйвора, которых власти Китая обвинили в шпионаже. СМИ предполагали, что канадцев взяли под стражу в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. О приговоре Ковригу ничего не сообщалось.Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, была арестована в Канаде по американскому запросу в декабре 2018 года. Позднее ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.В пятницу Мэн вышла на свободу, заключив сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию.

https://ria.ru/20210925/sdelka-1751731117.html

https://ria.ru/20210925/strazha-1751734053.html

сша

китай

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, канада, huawei technologies, джастин трюдо