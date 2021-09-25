04:30 25.09.2021 (обновлено: 10:31 25.09.2021)
Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
Премьер Канады Трюдо сообщил об освобождении двух сограждан из-под стражи в Китае
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Два гражданина Канады освобождены из-под стражи в Китае и возвращаются на родину, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг вышли из тюрьмы одновременно с освобождением в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая также летит домой.
"Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину", - сказал Трюдо, выступая с телеобращением к нации.
В декабре 2018 года стало известно о расследовании в отношении Коврига и Спэйвора, которых власти Китая обвинили в шпионаже. СМИ предполагали, что канадцев взяли под стражу в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. О приговоре Ковригу ничего не сообщалось.
Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, была арестована в Канаде по американскому запросу в декабре 2018 года. Позднее ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.
В пятницу Мэн вышла на свободу, заключив сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию.