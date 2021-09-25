https://ria.ru/20210925/oruzhie-1751774703.html

Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия

Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия - РИА Новости, 25.09.2021

Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:25

2021-09-25T15:25

2021-09-25T15:25

религия

пермь

пермский государственный университет

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы после трагедии в Перми задуматься над законодательным запретом продажи гражданским лицам огнестрельного оружия."Недавно произошла трагедия в Пермском государственном университете... Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые в дальнейшем исключат возможность таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом", - сказал иерарх в эфире "России 24".Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210922/strelba-1751339702.html

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пермь, пермский государственный университет, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия