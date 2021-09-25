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Религия
https://ria.ru/20210925/oruzhie-1751774703.html
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия - РИА Новости, 25.09.2021
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:25
2021-09-25T15:25
религия
пермь
пермский государственный университет
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы после трагедии в Перми задуматься над законодательным запретом продажи гражданским лицам огнестрельного оружия."Недавно произошла трагедия в Пермском государственном университете... Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые в дальнейшем исключат возможность таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом", - сказал иерарх в эфире "России 24".Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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пермь, пермский государственный университет, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия
15:25 25.09.2021
 
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия

Митрополит Иларион призвал задуматься над запретом продажи оружия гражданским лицам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы после трагедии в Перми задуматься над законодательным запретом продажи гражданским лицам огнестрельного оружия.
"Недавно произошла трагедия в Пермском государственном университете... Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые в дальнейшем исключат возможность таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом", - сказал иерарх в эфире "России 24".
Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:20
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье
 
РелигияПермьПермский государственный университетРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионМосковский ПатриархатРоссия
 
 
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