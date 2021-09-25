https://ria.ru/20210925/oruzhie-1751774703.html
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия - РИА Новости, 25.09.2021
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:25
2021-09-25T15:25
2021-09-25T15:25
религия
пермь
пермский государственный университет
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы после трагедии в Перми задуматься над законодательным запретом продажи гражданским лицам огнестрельного оружия."Недавно произошла трагедия в Пермском государственном университете... Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые в дальнейшем исключат возможность таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом", - сказал иерарх в эфире "России 24".Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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пермь, пермский государственный университет, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия
Митрополит Иларион предложил запретить продажу оружия
Митрополит Иларион призвал задуматься над запретом продажи оружия гражданским лицам