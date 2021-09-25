https://ria.ru/20210925/obvineniya-1751825341.html

Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках

Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках

Еврокомиссия не предоставляла никаких фактов о якобы кибератаках со стороны России, Москва готова рассматривать факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T20:49

2021-09-25T20:49

2021-09-25T22:50

в мире

оон

москва

еврокомиссия

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814177_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_17fb7cc6717768096d2f6ebb7eb37084.jpg

ООН, 25 сен - РИА Новости. Еврокомиссия не предоставляла никаких фактов о якобы кибератаках со стороны России, Москва готова рассматривать факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы рассматривать любые факты, но фактов нам как раз (из ЕК - ред.) не дают", - ответил он в рамках пресс-конференции в ООН на вопрос об обвинениях в адрес РФ со стороны Еврокомиссии в осуществлении кибератак в отношении европейских политиков.По его словам, России "только голословно навешивают ответственность".

https://ria.ru/20210925/kiberataki-1751748978.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, москва, еврокомиссия, сергей лавров, россия