https://ria.ru/20210925/obvineniya-1751825341.html
Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках
Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках
Еврокомиссия не предоставляла никаких фактов о якобы кибератаках со стороны России, Москва готова рассматривать факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:49
2021-09-25T20:49
2021-09-25T22:50
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Еврокомиссия не предоставляла никаких фактов о якобы кибератаках со стороны России, Москва готова рассматривать факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы рассматривать любые факты, но фактов нам как раз (из ЕК - ред.) не дают", - ответил он в рамках пресс-конференции в ООН на вопрос об обвинениях в адрес РФ со стороны Еврокомиссии в осуществлении кибератак в отношении европейских политиков.По его словам, России "только голословно навешивают ответственность".
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в мире, оон, москва, еврокомиссия, сергей лавров, россия
20:49 25.09.2021 (обновлено: 22:50 25.09.2021)
Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках
Лавров: Еврокомиссия голословно навешивает на Россию ответственность за кибератаки