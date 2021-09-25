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Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках
Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках
Еврокомиссия не предоставляла никаких фактов о якобы кибератаках со стороны России, Москва готова рассматривать факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:49
2021-09-25T22:50
в мире
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москва
еврокомиссия
сергей лавров
россия
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Еврокомиссия не предоставляла никаких фактов о якобы кибератаках со стороны России, Москва готова рассматривать факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы рассматривать любые факты, но фактов нам как раз (из ЕК - ред.) не дают", - ответил он в рамках пресс-конференции в ООН на вопрос об обвинениях в адрес РФ со стороны Еврокомиссии в осуществлении кибератак в отношении европейских политиков.По его словам, России "только голословно навешивают ответственность".
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в мире, оон, москва, еврокомиссия, сергей лавров, россия
20:49 25.09.2021 (обновлено: 22:50 25.09.2021)
 
Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в кибератаках

Лавров: Еврокомиссия голословно навешивает на Россию ответственность за кибератаки

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Еврокомиссия не предоставляла никаких фактов о якобы кибератаках со стороны России, Москва готова рассматривать факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы рассматривать любые факты, но фактов нам как раз (из ЕК - ред.) не дают", - ответил он в рамках пресс-конференции в ООН на вопрос об обвинениях в адрес РФ со стороны Еврокомиссии в осуществлении кибератак в отношении европейских политиков.
По его словам, России "только голословно навешивают ответственность".
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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В миреООНМоскваЕврокомиссияСергей ЛавровРоссия
 
 
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