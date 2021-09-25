https://ria.ru/20210925/obuchenie-1751734204.html

Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки

Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки - РИА Новости, 25.09.2021

Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как выбрать кинолога для обучения собаки командам и ее воспитания:... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T03:08

2021-09-25T03:08

2021-09-25T03:08

общество

владимир голубев

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как выбрать кинолога для обучения собаки командам и ее воспитания: он должен любить собак, читать язык их тела, знать психологию животных, постоянно повышать свою квалификацию и ни в коем случае не принуждать питомца к занятиям.По словам главы РКФ, при выборе кинолога стоит обратить внимание на образование специалиста. "Хороший кинолог – это не просто человек, который любит собак. Он должен отлично разбираться в психологии животных, уметь считывать язык тела, знать анатомию и физиологию, разбираться в породах", - сказал Голубев.Он рассказал, что такой специалист обязательно предложит несколько способов обучения, будет мотивировать собаку и никогда не будет принуждать ее к занятиям. Помимо того, что у него должно быть базовое образование по специальности "Кинолог", следует обратить внимание на наличие сертификатов о повышении квалификации. "Хорошие кинологи не перестают учиться, они всегда совершенствуют свои навыки", - отметил глава РКФ.При выборе кинолога следует поискать отзывы о его работе в интернете или воспользоваться рекомендациями других собаководов. "Безусловно, не нужно оценивать работу специалиста только по отзывам из интернета, но, если вы не можете найти ни одного положительного среди тех, что вы нашли, – это повод задуматься", - сказал глава РКФ.При первой встрече следует убедиться, что предлагаемая кинологом методика подходит для собаки. Для этого не стоит стесняться спрашивать и записывать ключевые моменты беседы. Специалист обязательно расскажет, что и зачем он делает, при этом используя понятный и доступный язык для объяснения принципов своей работы, рассказал Голубев.Специалист отметил, что применение силы при тренировках сделают собаку запуганной и пассивной, сформируют страх и отвращение к занятиям. "Таких методов надо избегать", - рассказал Голубев.Он также объяснил, что в задачу кинолога входит не просто обучение животного, но и настраивание правильного взаимодействия между владельцем и собакой. Большую часть занятий именно владелец под руководством специалиста должен работать с собакой. "Если кинолог работает с питомцем самостоятельно, вообще не подключая вас к процессу, это верный сигнал пересмотреть его методику работы", - рассказал глава РКФ.Голубев, кроме того, дал совет, что с кинологом предварительно необходимо обговорить цели занятий: нужен базовый курс дрессировки, с которым справится практически каждый кинолог, или требуется избавить собаку от фобии - тогда потребуется сотрудник, специализирующийся на страхах.

https://ria.ru/20210918/listya-1750634875.html

https://ria.ru/20210912/poroda-1749715768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев