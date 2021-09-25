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Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки - РИА Новости, 25.09.2021
Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как выбрать кинолога для обучения собаки командам и ее воспитания:... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T03:08
2021-09-25T03:08
общество
владимир голубев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как выбрать кинолога для обучения собаки командам и ее воспитания: он должен любить собак, читать язык их тела, знать психологию животных, постоянно повышать свою квалификацию и ни в коем случае не принуждать питомца к занятиям.По словам главы РКФ, при выборе кинолога стоит обратить внимание на образование специалиста. "Хороший кинолог – это не просто человек, который любит собак. Он должен отлично разбираться в психологии животных, уметь считывать язык тела, знать анатомию и физиологию, разбираться в породах", - сказал Голубев.Он рассказал, что такой специалист обязательно предложит несколько способов обучения, будет мотивировать собаку и никогда не будет принуждать ее к занятиям. Помимо того, что у него должно быть базовое образование по специальности "Кинолог", следует обратить внимание на наличие сертификатов о повышении квалификации. "Хорошие кинологи не перестают учиться, они всегда совершенствуют свои навыки", - отметил глава РКФ.При выборе кинолога следует поискать отзывы о его работе в интернете или воспользоваться рекомендациями других собаководов. "Безусловно, не нужно оценивать работу специалиста только по отзывам из интернета, но, если вы не можете найти ни одного положительного среди тех, что вы нашли, – это повод задуматься", - сказал глава РКФ.При первой встрече следует убедиться, что предлагаемая кинологом методика подходит для собаки. Для этого не стоит стесняться спрашивать и записывать ключевые моменты беседы. Специалист обязательно расскажет, что и зачем он делает, при этом используя понятный и доступный язык для объяснения принципов своей работы, рассказал Голубев.Специалист отметил, что применение силы при тренировках сделают собаку запуганной и пассивной, сформируют страх и отвращение к занятиям. "Таких методов надо избегать", - рассказал Голубев.Он также объяснил, что в задачу кинолога входит не просто обучение животного, но и настраивание правильного взаимодействия между владельцем и собакой. Большую часть занятий именно владелец под руководством специалиста должен работать с собакой. "Если кинолог работает с питомцем самостоятельно, вообще не подключая вас к процессу, это верный сигнал пересмотреть его методику работы", - рассказал глава РКФ.Голубев, кроме того, дал совет, что с кинологом предварительно необходимо обговорить цели занятий: нужен базовый курс дрессировки, с которым справится практически каждый кинолог, или требуется избавить собаку от фобии - тогда потребуется сотрудник, специализирующийся на страхах.
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60
общество, владимир голубев
03:08 25.09.2021
 
Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки

Президент РКФ Голубев рассказал, как выбрать кинолога для обучения собаки командам

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКинолог с собакой
Кинолог с собакой - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как выбрать кинолога для обучения собаки командам и ее воспитания: он должен любить собак, читать язык их тела, знать психологию животных, постоянно повышать свою квалификацию и ни в коем случае не принуждать питомца к занятиям.
"Кинолог – это не просто специалист по дрессировке, это, скорее, воспитатель, потому что он учит собаку не только выполнять команды, но и формирует характер, учитывая природные способности питомца. Помимо работы с животным, специалист также учит хозяина правильному обращению с любимцем, помогает наладить взаимоотношения между ними. Профессионал выстроит такой процесс обучения собаки и хозяина, благодаря которому можно будет избежать проблем в дальнейшем. Поэтому очень важно найти грамотного и подходящего именно вам и вашей собаке специалиста", - рассказал Голубев.
По словам главы РКФ, при выборе кинолога стоит обратить внимание на образование специалиста. "Хороший кинолог – это не просто человек, который любит собак. Он должен отлично разбираться в психологии животных, уметь считывать язык тела, знать анатомию и физиологию, разбираться в породах", - сказал Голубев.
Он рассказал, что такой специалист обязательно предложит несколько способов обучения, будет мотивировать собаку и никогда не будет принуждать ее к занятиям. Помимо того, что у него должно быть базовое образование по специальности "Кинолог", следует обратить внимание на наличие сертификатов о повышении квалификации. "Хорошие кинологи не перестают учиться, они всегда совершенствуют свои навыки", - отметил глава РКФ.
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При выборе кинолога следует поискать отзывы о его работе в интернете или воспользоваться рекомендациями других собаководов. "Безусловно, не нужно оценивать работу специалиста только по отзывам из интернета, но, если вы не можете найти ни одного положительного среди тех, что вы нашли, – это повод задуматься", - сказал глава РКФ.
При первой встрече следует убедиться, что предлагаемая кинологом методика подходит для собаки. Для этого не стоит стесняться спрашивать и записывать ключевые моменты беседы. Специалист обязательно расскажет, что и зачем он делает, при этом используя понятный и доступный язык для объяснения принципов своей работы, рассказал Голубев.
"Обратите внимание на то, как реагирует на кинолога ваша собака, комфортно ли ей работать с ним. Питомец должен радостно приветствовать инструктора, выполнять команды с большим энтузиазмом, а после занятия пребывать в прекрасном настроении. Если же ваша собака прячется, скулит и упирается при виде кинолога, задумайтесь о смене специалиста. Взаимная симпатия – это очень важная составляющая успешной дрессировки", - сказал Голубев.
Специалист отметил, что применение силы при тренировках сделают собаку запуганной и пассивной, сформируют страх и отвращение к занятиям. "Таких методов надо избегать", - рассказал Голубев.
Он также объяснил, что в задачу кинолога входит не просто обучение животного, но и настраивание правильного взаимодействия между владельцем и собакой. Большую часть занятий именно владелец под руководством специалиста должен работать с собакой. "Если кинолог работает с питомцем самостоятельно, вообще не подключая вас к процессу, это верный сигнал пересмотреть его методику работы", - рассказал глава РКФ.
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Голубев, кроме того, дал совет, что с кинологом предварительно необходимо обговорить цели занятий: нужен базовый курс дрессировки, с которым справится практически каждый кинолог, или требуется избавить собаку от фобии - тогда потребуется сотрудник, специализирующийся на страхах.
 
ОбществоВладимир Голубев
 
 
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