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Медведев призвал партии Госдумы выполнять данные россиянам обещания
Медведев призвал партии Госдумы выполнять данные россиянам обещания - РИА Новости, 25.09.2021
Медведев призвал партии Госдумы выполнять данные россиянам обещания
Не только "Единая Россия", но и остальные партии в Госдуме должны выполнить обещания, данные россиянам в период выборов, заявил лидер ЕР Дмитрий Медведев в ходе РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:39
2021-09-25T18:39
2021-09-25T18:40
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Не только "Единая Россия", но и остальные партии в Госдуме должны выполнить обещания, данные россиянам в период выборов, заявил лидер ЕР Дмитрий Медведев в ходе встречи президента РФ с руководством политических партий."Президент только что сказал, что работа только начинается, и я считаю, что это в полной мере касается "Единой России". "Единая Россия" должна создать совместные рабочие группы с коллегами из Государственной думы и с правительством, и они должны действовать на постоянной основе. И, кстати сказать, наши уважаемые коллеги, представляющие другие партии, тоже должны контролировать выполнение своих программ, потому что это не только обязанность партии, которая завоевала большинство в парламенте", - сообщил Медведев.
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политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, россия
18:39 25.09.2021 (обновлено: 18:40 25.09.2021)
Медведев призвал партии Госдумы выполнять данные россиянам обещания
Медведев: не только ЕР должна выполнять данные россиянам обещания, но и другие партии