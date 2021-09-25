Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/nuland-1751758347.html
"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
"Коммерсант": Россия назвала условие для выдачи визы замгоссекретаря США Нуланд
"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию уже в октябре, однако при выдаче ей визы Москва рассчитывает на ответные... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:23
2021-09-25T12:23
сша
москва
дмитрий козак
джо байден
роскосмос
дональд трамп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/106517/05/1065170540_0:264:4572:2836_1920x0_80_0_0_50c2d6c284d6aa9f7de359560f91a7e4.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию уже в октябре, однако при выдаче ей визы Москва рассчитывает на ответные шаги Вашингтона. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.По информации СМИ, речь идет об отмене ограничений для российских дипломатов, в частности для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Константина Воронцова. Ему не выдают американскую визу с осени 2019 года. Помимо него, разрешение на въезд не получили 13 человек, включая дипломатов и представителей Минобороны и "Роскосмоса".Ранее "Коммерсант" сообщал о планирующемся визите Виктории Нуланд в российскую столицу. Издание утверждало, что политик проведет переговоры с заместителями главы МИД Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.В 2019 году бывшему помощнику госсекретаря СШАпо делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Причиной стало включение ее в черный список, составленный Москвой в ответ на американские ограничения.Больше всего Нуланд известна своим активным участием в Евромайдане на Украине. В 2017 году, после прихода к власти президента Дональда Трампа, ушла в отставку. В 2021-м, после инаугурации Джо Байдена, ее назначили на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html
https://ria.ru/20210909/diplomaty-1749424774.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/106517/05/1065170540_180:0:4572:3294_1920x0_80_0_0_5ea6a60239cacf40244b2a886db278c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, москва, дмитрий козак, джо байден, роскосмос, дональд трамп, россия
12:23 25.09.2021
 
"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд

"Коммерсант": Россия требует от США снять ограничения с дипломатов в обмен на визу Нуланд

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию уже в октябре, однако при выдаче ей визы Москва рассчитывает на ответные шаги Вашингтона. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
По информации СМИ, речь идет об отмене ограничений для российских дипломатов, в частности для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Константина Воронцова. Ему не выдают американскую визу с осени 2019 года. Помимо него, разрешение на въезд не получили 13 человек, включая дипломатов и представителей Минобороны и "Роскосмоса".
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 06:38
Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
Ранее "Коммерсант" сообщал о планирующемся визите Виктории Нуланд в российскую столицу. Издание утверждало, что политик проведет переговоры с заместителями главы МИД Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.
В 2019 году бывшему помощнику госсекретаря СШАпо делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Причиной стало включение ее в черный список, составленный Москвой в ответ на американские ограничения.
Больше всего Нуланд известна своим активным участием в Евромайдане на Украине. В 2017 году, после прихода к власти президента Дональда Трампа, ушла в отставку. В 2021-м, после инаугурации Джо Байдена, ее назначили на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Посольство США в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 20:17
Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами
 
СШАМоскваДмитрий КозакДжо БайденРоскосмосДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36Россиян предупредили о росте цен на такси
13:33Двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
Лента новостейМолния