https://ria.ru/20210925/nuland-1751758347.html

"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд

"Коммерсант": Россия назвала условие для выдачи визы замгоссекретаря США Нуланд

"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию уже в октябре, однако при выдаче ей визы Москва рассчитывает на ответные... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T12:23

2021-09-25T12:23

2021-09-25T12:23

сша

москва

дмитрий козак

джо байден

роскосмос

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию уже в октябре, однако при выдаче ей визы Москва рассчитывает на ответные шаги Вашингтона. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.По информации СМИ, речь идет об отмене ограничений для российских дипломатов, в частности для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Константина Воронцова. Ему не выдают американскую визу с осени 2019 года. Помимо него, разрешение на въезд не получили 13 человек, включая дипломатов и представителей Минобороны и "Роскосмоса".Ранее "Коммерсант" сообщал о планирующемся визите Виктории Нуланд в российскую столицу. Издание утверждало, что политик проведет переговоры с заместителями главы МИД Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.В 2019 году бывшему помощнику госсекретаря СШАпо делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Причиной стало включение ее в черный список, составленный Москвой в ответ на американские ограничения.Больше всего Нуланд известна своим активным участием в Евромайдане на Украине. В 2017 году, после прихода к власти президента Дональда Трампа, ушла в отставку. В 2021-м, после инаугурации Джо Байдена, ее назначили на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html

https://ria.ru/20210909/diplomaty-1749424774.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, москва, дмитрий козак, джо байден, роскосмос, дональд трамп, россия