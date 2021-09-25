https://ria.ru/20210925/neverov-1751808673.html
Неверов заявил о важности обновления фракции ЕР
Неверов заявил о важности обновления фракции ЕР - РИА Новости, 25.09.2021
Неверов заявил о важности обновления фракции ЕР
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил положительные моменты прошедшей избирательной кампании и подчеркнул важность обновления... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:40
2021-09-25T19:40
2021-09-25T19:40
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
сергей неверов
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил положительные моменты прошедшей избирательной кампании и подчеркнул важность обновления фракции."Все пришедшие в Госдуму политические партии, сформированные фракции, будут иметь возможность работать активно и в комитетах, которые они получат, и в рамках своей фракционной работы", - рассказал Неверов журналистам по итогам встречи Владимира Путина с руководством политических партий.Парламентарий отметил положительные моменты прошедшей избирательной кампании и важность обновления состава фракции."Что еще хотел сказать очень важное, это, конечно, высокая явка, очень хорошее голосование, появление новых людей в нашей фракции - обновление составит почти половину. Придут люди, которые, думаю, добавят динамики и интереса работе", - добавил политик.
https://ria.ru/20210925/kurazh-1751801044.html
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политика, владимир путин, сергей неверов, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
Неверов заявил о важности обновления фракции ЕР
Неверов: очень важно, что в "Единую Россию" придут новые люди, а фракция обновится