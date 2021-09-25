https://ria.ru/20210925/neverov-1751808673.html

Неверов заявил о важности обновления фракции ЕР

Неверов заявил о важности обновления фракции ЕР - РИА Новости, 25.09.2021

Неверов заявил о важности обновления фракции ЕР

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил положительные моменты прошедшей избирательной кампании и подчеркнул важность обновления... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:40

2021-09-25T19:40

2021-09-25T19:40

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

сергей неверов

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил положительные моменты прошедшей избирательной кампании и подчеркнул важность обновления фракции."Все пришедшие в Госдуму политические партии, сформированные фракции, будут иметь возможность работать активно и в комитетах, которые они получат, и в рамках своей фракционной работы", - рассказал Неверов журналистам по итогам встречи Владимира Путина с руководством политических партий.Парламентарий отметил положительные моменты прошедшей избирательной кампании и важность обновления состава фракции."Что еще хотел сказать очень важное, это, конечно, высокая явка, очень хорошее голосование, появление новых людей в нашей фракции - обновление составит почти половину. Придут люди, которые, думаю, добавят динамики и интереса работе", - добавил политик.

https://ria.ru/20210925/kurazh-1751801044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, сергей неверов, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу