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Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США

Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США - РИА Новости, 25.09.2021

Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США

Американская военнослужащая утверждает, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T04:51

2021-09-25T04:51

2021-09-25T07:34

в мире

сша

нью-мексико

фбр

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Американская военнослужащая утверждает, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико, сообщило командование объекта.После ухода из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками или входящих в другие группы риска.Расследованием инцидента, подробности которого не разглашаются, занимается ФБР. Командование заверило, что пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, а на базе усилили меры безопасности.В США находится первая группа беженцев численностью в 37 тысяч человек. Белый дом запросил у Конгресса деньги, чтобы принять к сентябрю следующего года до 95 тысяч человек, сообщает агентство AP. Многие афганцы, которых планируют поселить в США, пока остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом. Их доставка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори среди беженцев.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/avstriya-1750050633.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/afganistan-1749558372.html

сша

нью-мексико

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в мире, сша, нью-мексико, фбр