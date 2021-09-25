https://ria.ru/20210925/naemniki-1751818279.html
Лавров заявил, что Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии
Лавров заявил, что Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров заявил, что Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии
Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии, но они должны уходить поэтапно и синхронно, чтобы не создать военного преимущества у одной из сторон,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:19
2021-09-25T21:19
2021-09-25T21:19
в мире
ливия
москва
сергей лавров
сергей вершинин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_0:263:2997:1948_1920x0_80_0_0_a959f116383610f5d003c9a9e078a64c.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии, но они должны уходить поэтапно и синхронно, чтобы не создать военного преимущества у одной из сторон, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров."Мы за то, чтобы это делать. Но, учитывая, что по обе стороны ливийского противостояния скопились военные из-за границы, надо сделать так, чтобы они уходили поэтапно и синхронно, чтобы не создавать военный перевес на одной стороне", - сказал Лавров на пресс-конференции.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что проблема иностранных контингентов в Ливии присутствует в двусторонних контактах России с зарубежными партнерами, которым разъясняется российская позиция по данному вопросу. При этом, подчеркнул Вершинин, Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами ливийцы.
https://ria.ru/20210925/lavrov-1751810750.html
ливия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_5a9756972adda5cc510d84e05c7aff49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, москва, сергей лавров, сергей вершинин, россия
Лавров заявил, что Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии
Глава МИД Лавров: Москва выступает за поэтапный вывод иностранных наемников из Ливии