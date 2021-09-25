https://ria.ru/20210925/naemniki-1751818279.html

Лавров заявил, что Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии

Лавров заявил, что Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров заявил, что Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии

Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии, но они должны уходить поэтапно и синхронно, чтобы не создать военного преимущества у одной из сторон,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T21:19

2021-09-25T21:19

2021-09-25T21:19

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сергей лавров

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии, но они должны уходить поэтапно и синхронно, чтобы не создать военного преимущества у одной из сторон, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров."Мы за то, чтобы это делать. Но, учитывая, что по обе стороны ливийского противостояния скопились военные из-за границы, надо сделать так, чтобы они уходили поэтапно и синхронно, чтобы не создавать военный перевес на одной стороне", - сказал Лавров на пресс-конференции.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что проблема иностранных контингентов в Ливии присутствует в двусторонних контактах России с зарубежными партнерами, которым разъясняется российская позиция по данному вопросу. При этом, подчеркнул Вершинин, Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами ливийцы.

https://ria.ru/20210925/lavrov-1751810750.html

ливия

москва

россия

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в мире, ливия, москва, сергей лавров, сергей вершинин, россия