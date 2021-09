https://ria.ru/20210925/muzyka-1751654387.html

Хард-рок и сразу "Два хита" от Билана: музыкальные новинки недели

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На этой неделе ликуют поклонники рок-музыки. Новые треки представили ветераны хард-рока Guns N’ Roses и их более юные коллеги — металлисты As I Lay Dying. Но не отстали и поп-звезды. Дима Билан, например, представил сразу "Два хита". О том, какие еще новые песни вышли, — в подборке РИА Новости. Coldplay и BTS представили песню года "My Universe"Этот оптимистичный трек о любви уже называют "коллаборацией года". Ведь его написали и исполнили гиганты современной музыкальной индустрии — участники британской рок-группы Coldplay и южнокорейского бойз-бенда BTS, а продюсировал легендарный Макс Мартин — автор хитов Арианы Гранде, The Weeknd и других звезд. Тандем Coldplay и BTS сложно назвать неожиданным. Участники K-pop группы — большие поклонники британцев, а в феврале этого года рискнули и перепели их песню "Fix You" на шоу MTV Unplugged. Рокеры из Coldplay остались настолько довольны кавером, что теперь слушатели могут наслаждаться их "My Universe". Трек, кстати, войдет в предстоящий альбом Coldplay под названием "Music Of The Spheres". Релиз сборника запланирован на 15 октября. Guns N’ Roses и их старо-новая "Hard Skool"Порадовали на этой неделе еще одни гиганты индустрии — рокеры из Guns N’ Roses выпустили трек "Hard Skool". На самом деле это не совсем новая песня. Она была записана более десяти лет назад — во время работы над шестым студийным альбом американских хардкорщиков "Chinese Democracy" (2008) и носила рабочее название "Jackie Chan". Однако в конечном итоге "Джеки Чана" почему-то исключили из пластинки. Тем не менее, через какое-то время в Сеть просочились отрывки этого трека, а в августе 2019 года и его полная версия. У Guns N’ Roses не осталось выхода — пришлось делать официальный релиз. Это не первый раз, когда Guns N’ Roses, что называется, "копаются в старье". В августе этого года они выпустили композицию "Absurd" (бывшее название "Silkworms". — Прим. ред.). Над ней ветераны хард-рока тоже работали во время "Chinese Democracy" и даже исполнили на паре концертов, но почему-то не удостоили студийной записи. As I Lay Dying исцеляют треком "Roots Below"Металлисты из Сан-Диего As I Lay Dying уверены, все плохое и то, что причиняет боль, надо обязательно искоренять. Тогда придет исцеление. Об этом они кричат и рычат в своей новой песне "Roots Below". По словам фронтмена и ведущего вокалиста группы Тима Ламбезиса, ему было приятно "снова работать над музыкой после некоторого простоя". Ранее между участниками As I Lay Dying и гитаристом Ником Хипа произошли разногласия. Около года ходили слухи о его уходе, но только в августе 2021-го музыкант сделал официальное заявление о том, что действительно покинул коллектив. Теперь As I Lay Dying в составе Джордана Манчино, Джоша Гилберта, Фила Сгроссо и Тима Ламбезиса звучат как никогда устрашающе. Концертный EP Манижи "Russian Woman Show" — немного блюза, этно и Аллы Пугачевой"Вы никогда этого не забудете", — написала Манижа в Instsgram перед презентацией своего нового мини-альбома "Russian Woman Show". Записать EP ей помог пианист и композитор Кирилл Рихтер. В трек-листе пять композиций: кавер на песню Аллы Пугачевой "Самолеты улетают", "Держи Меня Земля" с элементами русской народной музыки и другими этническими мотивами, заводная "Vanya", "Stand Up" с ритмами блюза и "Russian Woman", с которой Манижа заняла девятое место на Евровидении в этом году. Все эти песни были исполнены и записаны на концерте по случаю празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Поэтому на фоне, помимо мощных нот, которые берет Манижа, можно услышать еще и громкие крики публики. Дима Билан и его "Два хита" — две светлых повести"Два хита" — сингл Билана, состоящий из двух треков: "Ты не моя пара" и "Это была любовь". Первый — артист поет с Мари Краймбрери. Начало песни "Ты не моя пара" очень напоминает "Звезды в лужах" — хит группы "30.02" из-за почти такого же гитарного боя и мелодики. Но после того, как партию подхватывает Краймбрери, лирика меняется на душераздирающий поп. Второй трек — "Это была любовь" Дима Билан исполняет с Zivert (Юлия Зиверт). Это кавер на один из хитов музыканта, который был представлен в далеком 2006 году. Сейчас композиция звучит еще более мелодично и нежно.Ани Лорак "Бачила" — для всех, у кого разрывается сердце на части после расставанияПевица впервые за долгое время презентовала песню на украинском языке. Но, по доброй традиции, о болезненной любви. Как и во многих других своих работах, в этой Ани Лорак выкладывается по полной: поет громко и проникновенно. Все-таки, как сказала артистка, "каждая история любви — особенная и неповторимая", поэтому и проживать ее надо как в первый раз. Поэтому если сердце разрывается на части после очередной неудачи на любовном фронте или просто хочется погрустить, в плейлисте должна быть "Бачила" Ани Лорак.

