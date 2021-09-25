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Дороги и тротуары в Москве промоют в преддверии осенне-зимнего периода
Дороги и тротуары в Москве промоют в преддверии осенне-зимнего периода - РИА Новости, 25.09.2021
Дороги и тротуары в Москве промоют в преддверии осенне-зимнего периода
В субботу в Москве промоют все дороги и тротуары с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:23
2021-09-25T09:23
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В субботу в Москве промоют все дороги и тротуары с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Отмечается что специальным шампунем удалят мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После проведут обычную мойку водой.Отмечается, что к промывке приступят после 10 утра."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210924/prostranstvo-1751690809.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:23 25.09.2021
 
Дороги и тротуары в Москве промоют в преддверии осенне-зимнего периода

В Москве в преддверии осенне-зимнего периода промоют дороги и тротуары

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальной службы моет аллею в Москве
Автомобиль коммунальной службы моет аллею в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В субботу в Москве промоют все дороги и тротуары с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Отмечается что специальным шампунем удалят мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После проведут обычную мойку водой.
"Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Аналогичные мойки с шампунем проведем еще несколько раз до наступления постоянных минусовых температур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к промывке приступят после 10 утра.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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