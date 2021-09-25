https://ria.ru/20210925/moskva-1751743672.html

Дороги и тротуары в Москве промоют в преддверии осенне-зимнего периода

Дороги и тротуары в Москве промоют в преддверии осенне-зимнего периода - РИА Новости, 25.09.2021

Дороги и тротуары в Москве промоют в преддверии осенне-зимнего периода

В субботу в Москве промоют все дороги и тротуары с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:23

2021-09-25T09:23

2021-09-25T09:23

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В субботу в Москве промоют все дороги и тротуары с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Отмечается что специальным шампунем удалят мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После проведут обычную мойку водой.Отмечается, что к промывке приступят после 10 утра."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210924/prostranstvo-1751690809.html

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2021

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы