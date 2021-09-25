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Миронов на встрече с Путиным предложил отменить транспортный налог
Миронов на встрече с Путиным предложил отменить транспортный налог - РИА Новости, 25.09.2021
Миронов на встрече с Путиным предложил отменить транспортный налог
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить транспортный налог, а также... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:30
2021-09-25T17:45
общество
владимир путин
сергей миронов
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить транспортный налог, а также Единый государственный экзамен (ЕГЭ)."Мы считаем необходимым с учетом того, что неоднократно повышались акцизы на топливо, а в свое время было дано обещание отменить транспортный налог, мы считаем, будет правильно и справедливо отметить транспортный налог, и такую инициативу мы внесли", - заявил Миронов на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.Миронов добавил, что партия продолжает выступать за отмену ЕГЭ."Мы выступаем за постепенную отмену ЕГЭ, сначала переход на добровольный (экзамен), любые другие механизмы. С нашей точки зрения, ничего хорошего от применения этой нормы не происходит", - добавил он.
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общество, владимир путин, сергей миронов, единый государственный экзамен (егэ), россия
17:30 25.09.2021 (обновлено: 17:45 25.09.2021)
 
Миронов на встрече с Путиным предложил отменить транспортный налог

Миронов на встрече с Путиным предложил отменить транспортный налог и ЕГЭ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить транспортный налог, а также Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
"Мы считаем необходимым с учетом того, что неоднократно повышались акцизы на топливо, а в свое время было дано обещание отменить транспортный налог, мы считаем, будет правильно и справедливо отметить транспортный налог, и такую инициативу мы внесли", - заявил Миронов на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Миронов добавил, что партия продолжает выступать за отмену ЕГЭ.
"Мы выступаем за постепенную отмену ЕГЭ, сначала переход на добровольный (экзамен), любые другие механизмы. С нашей точки зрения, ничего хорошего от применения этой нормы не происходит", - добавил он.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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ОбществоВладимир ПутинСергей МироновЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
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