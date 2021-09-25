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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/melikov-1751778154.html
Врио главы Дагестана отказался от депутатского мандата
Врио главы Дагестана отказался от депутатского мандата - РИА Новости, 25.09.2021
Врио главы Дагестана отказался от депутатского мандата
Врио главы Дагестана Сергей Меликов принял решение отказаться от депутатского мандата, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Низами Гаджибалаев. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:13
2021-09-25T16:13
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
сергей меликов
россия
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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов принял решение отказаться от депутатского мандата, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Низами Гаджибалаев.Сергей Меликов входил в федеральный список партии "Единая Россия", которая в Дагестане набрала 81,18% голосов."Сергей Меликов не планирует идти в Государственную Думу и будет участвовать в выборах главы Дагестана. Сергей Меликов является одним из трех кандидатов, которых ранее президент России Владимир Путин внес в народное собрание Дагестана для избрания на пост главы республики", - сообщил собеседник агентства.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, единая россия, госдума рф, сергей меликов, россия
16:13 25.09.2021
 
Врио главы Дагестана отказался от депутатского мандата

Врио главы Дагестана Меликов отказался от депутатского мандата в Госдуме

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске
 Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов принял решение отказаться от депутатского мандата, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Низами Гаджибалаев.
Сергей Меликов входил в федеральный список партии "Единая Россия", которая в Дагестане набрала 81,18% голосов.
"Сергей Меликов не планирует идти в Государственную Думу и будет участвовать в выборах главы Дагестана. Сергей Меликов является одним из трех кандидатов, которых ранее президент России Владимир Путин внес в народное собрание Дагестана для избрания на пост главы республики", - сообщил собеседник агентства.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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