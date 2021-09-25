https://ria.ru/20210925/medvedev-1751802042.html

Медведев выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме

Медведев выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме - РИА Новости, 25.09.2021

Медведев выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия с уважением относится к своим оппонентам и выразил надежду на сотрудничество всех партий в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:50

2021-09-25T18:50

2021-09-25T18:50

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия с уважением относится к своим оппонентам и выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме, в том числе по вопросам внутренней и внешней политики."Мы со всем уважением относимся к нашим оппонентам и надеемся на то, что будет налажено конструктивное сотрудничество с представителями всех политических сил, которые представлены в Государственной думе", - сказал Медведев в ходе встречи руководства политических партий с главой государства.Он также рассчитывает "на сотрудничество между партиями по ключевым вопросам внутренней и внешней политики"."В самые сложные периоды... такое сотрудничество было налажено, несмотря на наличие расхождений или собственных политических амбиций, целей. Тем не менее, голосование по важнейшим вопросам было консолидированным. Вот этот командный дух, мне кажется, нам нужно обязательно сохранить, тем более, что вызовы, которые стоят перед нашей страной, остались все теми же", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20210925/obeschaniya-1751800183.html

https://ria.ru/20210925/medvedev-1751799442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев