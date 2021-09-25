https://ria.ru/20210925/medvedev-1751802042.html
Медведев выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме
Медведев выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме - РИА Новости, 25.09.2021
Медведев выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия с уважением относится к своим оппонентам и выразил надежду на сотрудничество всех партий в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:50
2021-09-25T18:50
2021-09-25T18:50
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия с уважением относится к своим оппонентам и выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме, в том числе по вопросам внутренней и внешней политики."Мы со всем уважением относимся к нашим оппонентам и надеемся на то, что будет налажено конструктивное сотрудничество с представителями всех политических сил, которые представлены в Государственной думе", - сказал Медведев в ходе встречи руководства политических партий с главой государства.Он также рассчитывает "на сотрудничество между партиями по ключевым вопросам внутренней и внешней политики"."В самые сложные периоды... такое сотрудничество было налажено, несмотря на наличие расхождений или собственных политических амбиций, целей. Тем не менее, голосование по важнейшим вопросам было консолидированным. Вот этот командный дух, мне кажется, нам нужно обязательно сохранить, тем более, что вызовы, которые стоят перед нашей страной, остались все теми же", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20210925/obeschaniya-1751800183.html
https://ria.ru/20210925/medvedev-1751799442.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев
Медведев выразил надежду на сотрудничество всех партий в Госдуме
Председатель "Единой России" Медведев надеется на сотрудничество всех партий в Госдуме