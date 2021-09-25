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В Сочи из-за непогоды задержали 12 авиарейсов

В Сочи из-за непогоды задержали 12 авиарейсов - РИА Новости, 25.09.2021

В Сочи из-за непогоды задержали 12 авиарейсов

Порядка 12 авиарейсов задержали в Сочи из-за сильных грозовых ливней 25 сентября, сообщает мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:58

2021-09-25T14:58

2021-09-25T14:58

анапа

сочи

краснодар

telegram (приложение)

жкх

алексей копайгородский

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СОЧИ, 25 сен – РИА Новости. Порядка 12 авиарейсов задержали в Сочи из-за сильных грозовых ливней 25 сентября, сообщает мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.Ранее отмечалось, что в Сочи действует экстренное предупреждение, оно связано с тем, что в городе прогнозируются сильные дожди, смерчи, град, выход рек из берегов."Из-за непогоды также сегодня были задержаны 12 рейсов аэропорта", - написал Копайгородский.При этом, глава города добавляет, что в настоящий момент вода постепенно начинает сходить. Однако в городе продолжают работу круглосуточный оперативный штаб, коммунальные службы. В настоящий момент в центральном районе Сочи дождь прекратился, вода сошла с улиц, погода пасмурная с временными прояснениями.Ранее оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика" сообщил, что пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного дождя, они использовали запасные аэродромы Краснодара и Анапы.

https://ria.ru/20210925/kamnepad-1751768452.html

анапа

сочи

краснодар

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анапа, сочи, краснодар, telegram (приложение), жкх, алексей копайгородский