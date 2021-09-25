20:02 25.09.2021 (обновлено: 00:46 26.09.2021)
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали
Глава МИД Лавров заявил об обращении властей Мали к ЧВК из России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН
ООН, 25 сен — РИА Новости. Правительство Мали попросило помощи у частной военной компании из России в борьбе с терроризмом, а российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время брифинга в ООН.
По его словам, переходные власти Мали связались с ЧВК из-за того, что Франция хочет существенно сократить воинский контингент, который должен был бороться с террористами на севере страны. Как отметил Лавров, незаконные формирования до сих пор "правят бал" там.
"Они четко подчеркивают, я имею в виду переходные власти Мали, свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом", — добавил дипломат.
Он отметил, что официальная Москва не имеет "к этому никакого отношения".
"Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", — пояснил глава ведомства.
В пятницу эта тема поднималась на встрече Лаврова и главы Министерства иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который пригрозил российскому коллеге последствиями в случае отправки в Мали ЧВК "Вагнер".
31 августа, 14:18АвторыПариж страшится афганского синдрома и выводит войска из Мали
В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил главу МИД Мали Абдулая Диопа о том, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в этой стране будет иметь незамедлительные последствия для отношений с Евросоюзом.
"Как мне сказал Жозеп Боррель, "вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал", — отметил Лавров.
По словам российского дипломата, лучше было бы синхронизировать действия Брюсселя и Москвы в том, что касается борьбы с терроризмом, причем "не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе".
"А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" — во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя", — возмутился Лавров.
"А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" — во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя", — возмутился Лавров.
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
В этой африканской стране работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012-го Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.