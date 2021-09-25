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https://ria.ru/20210925/lavrov-1751810750.html
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали - РИА Новости, 26.09.2021
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали
Правительство Мали попросило помощи у частной военной компании из России в борьбе с терроризмом, а российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-25T20:02
2021-09-26T00:46
в мире
мали
сергей лавров
россия
оон
африка
франция
дмитрий песков
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ООН, 25 сен — РИА Новости. Правительство Мали попросило помощи у частной военной компании из России в борьбе с терроризмом, а российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время брифинга в ООН.По его словам, переходные власти Мали связались с ЧВК из-за того, что Франция хочет существенно сократить воинский контингент, который должен был бороться с террористами на севере страны. Как отметил Лавров, незаконные формирования до сих пор "правят бал" там. "Они четко подчеркивают, я имею в виду переходные власти Мали, свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом", — добавил дипломат.Он отметил, что официальная Москва не имеет "к этому никакого отношения".В пятницу эта тема поднималась на встрече Лаврова и главы Министерства иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который пригрозил российскому коллеге последствиями в случае отправки в Мали ЧВК "Вагнер".В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил главу МИД Мали Абдулая Диопа о том, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в этой стране будет иметь незамедлительные последствия для отношений с Евросоюзом."Как мне сказал Жозеп Боррель, "вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал", — отметил Лавров.По словам российского дипломата, лучше было бы синхронизировать действия Брюсселя и Москвы в том, что касается борьбы с терроризмом, причем "не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе"."А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" — во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя", — возмутился Лавров.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В этой африканской стране работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012-го Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/mali-1747992061.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/parizh-1750342037.html
https://ria.ru/20210925/chvk-1751735884.html
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в мире, мали, сергей лавров, россия, оон, африка, франция, дмитрий песков, мид франции‎, евросоюз, жозеп боррель
20:02 25.09.2021 (обновлено: 00:46 26.09.2021)
 
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали

Глава МИД Лавров заявил об обращении властей Мали к ЧВК из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 25 сен — РИА Новости. Правительство Мали попросило помощи у частной военной компании из России в борьбе с терроризмом, а российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время брифинга в ООН.
По его словам, переходные власти Мали связались с ЧВК из-за того, что Франция хочет существенно сократить воинский контингент, который должен был бороться с террористами на севере страны. Как отметил Лавров, незаконные формирования до сих пор "правят бал" там.
"Они четко подчеркивают, я имею в виду переходные власти Мали, свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом", — добавил дипломат.
Он отметил, что официальная Москва не имеет "к этому никакого отношения".

"Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", — пояснил глава ведомства.

В пятницу эта тема поднималась на встрече Лаврова и главы Министерства иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который пригрозил российскому коллеге последствиями в случае отправки в Мали ЧВК "Вагнер".
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В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил главу МИД Мали Абдулая Диопа о том, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в этой стране будет иметь незамедлительные последствия для отношений с Евросоюзом.
"Как мне сказал Жозеп Боррель, "вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал", — отметил Лавров.
По словам российского дипломата, лучше было бы синхронизировать действия Брюсселя и Москвы в том, что касается борьбы с терроризмом, причем "не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе".

"А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" — во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя", — возмутился Лавров.
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В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
В этой африканской стране работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012-го Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
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Вчера, 04:18
В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
 
В миреМалиСергей ЛавровРоссияООНАфрикаФранцияДмитрий ПесковМИД Франции‎ЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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