https://ria.ru/20210925/lavrov-1751810750.html

Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали

Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали - РИА Новости, 26.09.2021

Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали

Правительство Мали попросило помощи у частной военной компании из России в борьбе с терроризмом, а российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-25T20:02

2021-09-25T20:02

2021-09-26T00:46

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дмитрий песков

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ООН, 25 сен — РИА Новости. Правительство Мали попросило помощи у частной военной компании из России в борьбе с терроризмом, а российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время брифинга в ООН.По его словам, переходные власти Мали связались с ЧВК из-за того, что Франция хочет существенно сократить воинский контингент, который должен был бороться с террористами на севере страны. Как отметил Лавров, незаконные формирования до сих пор "правят бал" там. "Они четко подчеркивают, я имею в виду переходные власти Мали, свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом", — добавил дипломат.Он отметил, что официальная Москва не имеет "к этому никакого отношения".В пятницу эта тема поднималась на встрече Лаврова и главы Министерства иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который пригрозил российскому коллеге последствиями в случае отправки в Мали ЧВК "Вагнер".В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил главу МИД Мали Абдулая Диопа о том, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в этой стране будет иметь незамедлительные последствия для отношений с Евросоюзом."Как мне сказал Жозеп Боррель, "вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал", — отметил Лавров.По словам российского дипломата, лучше было бы синхронизировать действия Брюсселя и Москвы в том, что касается борьбы с терроризмом, причем "не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе"."А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" — во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя", — возмутился Лавров.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В этой африканской стране работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012-го Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/mali-1747992061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/parizh-1750342037.html

https://ria.ru/20210925/chvk-1751735884.html

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