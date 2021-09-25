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Новые депутаты ЕР принесут в Госдуму кураж и свежие идеи, заявил Медведев
Новые депутаты ЕР принесут в Госдуму кураж и свежие идеи, заявил Медведев - РИА Новости, 25.09.2021
Новые депутаты ЕР принесут в Госдуму кураж и свежие идеи, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заверил президента РФ Владимира Путина, что новые депутаты от партии принесут в Госдуму кураж и свежие идеи, будут РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:43
2021-09-25T18:43
2021-09-25T18:43
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заверил президента РФ Владимира Путина, что новые депутаты от партии принесут в Госдуму кураж и свежие идеи, будут не спать, а работать в полную силу."Наша фракция обновилась практически наполовину. Я не сомневаюсь, что новые депутаты от "Единой России" привнесут в работу нижней палаты парламента и свежие идеи, и просто задор, так сказать, политический кураж, который тоже необходим для того, чтобы решать сложнейшие вопросы", - сказал Медведев на встрече руководителей политических партий, прошедших в ГД, с главой государства.Он пообещал, что депутаты от ЕР будут "работать энергично, не спать на заседаниях, а работать в полную силу".
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, россия
Новые депутаты ЕР принесут в Госдуму кураж и свежие идеи, заявил Медведев
Медведев: новые депутаты от "Единой России" принесут в Госдуму кураж и свежие идеи