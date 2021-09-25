19:41 25.09.2021 (обновлено: 20:41 25.09.2021)
Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом
Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом партнеров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал критику разных стран в адрес парламентских выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей и "дипломатическим непрофессионализмом".
"Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой "Крымской платформы" в Киеве, и шум по поводу голосования - я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - сказал Лавров на пресс-конференции в Генассамблее ООН.
Он также назвал критику проведения выборов в ГД в Крыму "дипломатическим непрофессионализмом" зарубежных партнеров. "Вторая причина, почему они это делают - наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда", - заключил глава МИД РФ.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Президент Турции заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.
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