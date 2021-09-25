https://ria.ru/20210925/kritika-1751808876.html

Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом

Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал критику разных стран в адрес парламентских выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:41

2021-09-25T19:41

2021-09-25T20:41

выборы в государственную думу

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал критику разных стран в адрес парламентских выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей и "дипломатическим непрофессионализмом"."Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой "Крымской платформы" в Киеве, и шум по поводу голосования - я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - сказал Лавров на пресс-конференции в Генассамблее ООН.Он также назвал критику проведения выборов в ГД в Крыму "дипломатическим непрофессионализмом" зарубежных партнеров. "Вторая причина, почему они это делают - наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда", - заключил глава МИД РФ.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Президент Турции заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.

https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751549254.html

https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751501934.html

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госдума рф, выборы в государственную думу, россия, в мире, киев, оон, турция, сергей лавров, генеральная ассамблея оон