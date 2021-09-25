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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/kritika-1751808876.html
Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом
Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал критику разных стран в адрес парламентских выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:41
2021-09-25T20:41
выборы в государственную думу
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
в мире
киев
оон
турция
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал критику разных стран в адрес парламентских выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей и "дипломатическим непрофессионализмом"."Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой "Крымской платформы" в Киеве, и шум по поводу голосования - я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - сказал Лавров на пресс-конференции в Генассамблее ООН.Он также назвал критику проведения выборов в ГД в Крыму "дипломатическим непрофессионализмом" зарубежных партнеров. "Вторая причина, почему они это делают - наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда", - заключил глава МИД РФ.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Президент Турции заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.
https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751549254.html
https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751501934.html
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госдума рф, выборы в государственную думу, россия, в мире, киев, оон, турция, сергей лавров, генеральная ассамблея оон
19:41 25.09.2021 (обновлено: 20:41 25.09.2021)
 
Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом

Лавров назвал критику выборов в Крыму дипломатическим непрофессионализмом партнеров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал критику разных стран в адрес парламентских выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей и "дипломатическим непрофессионализмом".
"Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой "Крымской платформы" в Киеве, и шум по поводу голосования - я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - сказал Лавров на пресс-конференции в Генассамблее ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 02:48
"Люди умирают": на Украине заявили о трусости Зеленского из-за слов о Крыме
Он также назвал критику проведения выборов в ГД в Крыму "дипломатическим непрофессионализмом" зарубежных партнеров. "Вторая причина, почему они это делают - наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда", - заключил глава МИД РФ.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Президент Турции заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:38
В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме
 
Выборы в Государственную думуГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссияВ миреКиевООНТурцияСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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