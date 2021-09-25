https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751769088.html

В ХМАО ужесточили меры против COVID-19

В ХМАО ужесточили меры против COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021

В ХМАО ужесточили меры против COVID-19

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югра) усилила меры против распространения COVID-19 в регионе, сообщает в субботу пресс-служба главы... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:12

2021-09-25T14:12

2021-09-25T14:18

распространение коронавируса

общество

наталья комарова

здоровье - общество

ханты-мансийский автономный округ

коронавирус covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югра) усилила меры против распространения COVID-19 в регионе, сообщает в субботу пресс-служба главы региона."Решением губернатора Югры Натальи Комаровой в округе усилены меры, направленные на сохранение здоровья и личной безопасности жителей", - говорится в сообщении.Так, глава региона распорядилась продлить до 31 октября включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений; оказания услуг по курению кальяна, отмечает пресс-служба.Также решено допускать к работе сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытии из отпусков после 20 июня в Югру из других регионов, при соблюдении одного из следующих условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, подтверждающего отсутствие COVID-19, который сделан не позже, чем за три дня со дня прибытия; прохождение вакцинации от COVID-19.С 27 октября сотрудники не смогут поехать в командировки без прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Администрациям торговых, торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания предписано не допускать нахождение детей в возрасте до 14 лет группами более трех человек без сопровождения родителей и иных лиц, уполномоченных на сопровождение групп детей, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html

https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наталья комарова, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19