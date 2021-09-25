Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751769088.html
В ХМАО ужесточили меры против COVID-19
В ХМАО ужесточили меры против COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021
В ХМАО ужесточили меры против COVID-19
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югра) усилила меры против распространения COVID-19 в регионе, сообщает в субботу пресс-служба главы... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:12
2021-09-25T14:18
распространение коронавируса
общество
наталья комарова
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_0:253:3138:2018_1920x0_80_0_0_07e7421135656ff45d9c996c8100729e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югра) усилила меры против распространения COVID-19 в регионе, сообщает в субботу пресс-служба главы региона."Решением губернатора Югры Натальи Комаровой в округе усилены меры, направленные на сохранение здоровья и личной безопасности жителей", - говорится в сообщении.Так, глава региона распорядилась продлить до 31 октября включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений; оказания услуг по курению кальяна, отмечает пресс-служба.Также решено допускать к работе сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытии из отпусков после 20 июня в Югру из других регионов, при соблюдении одного из следующих условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, подтверждающего отсутствие COVID-19, который сделан не позже, чем за три дня со дня прибытия; прохождение вакцинации от COVID-19.С 27 октября сотрудники не смогут поехать в командировки без прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Администрациям торговых, торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания предписано не допускать нахождение детей в возрасте до 14 лет группами более трех человек без сопровождения родителей и иных лиц, уполномоченных на сопровождение групп детей, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_0c98bf5d34f599ca7e14464db9c2356b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, наталья комарова, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19
14:12 25.09.2021 (обновлено: 14:18 25.09.2021)
 
В ХМАО ужесточили меры против COVID-19

Глава ХМАО Комарова усилила эпидемиологические меры против распространения COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югра) усилила меры против распространения COVID-19 в регионе, сообщает в субботу пресс-служба главы региона.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой в округе усилены меры, направленные на сохранение здоровья и личной безопасности жителей", - говорится в сообщении.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 16:57Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, от чего зависит развитие пандемии коронавируса
Так, глава региона распорядилась продлить до 31 октября включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений; оказания услуг по курению кальяна, отмечает пресс-служба.
Также решено допускать к работе сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытии из отпусков после 20 июня в Югру из других регионов, при соблюдении одного из следующих условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, подтверждающего отсутствие COVID-19, который сделан не позже, чем за три дня со дня прибытия; прохождение вакцинации от COVID-19.
С 27 октября сотрудники не смогут поехать в командировки без прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Администрациям торговых, торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания предписано не допускать нахождение детей в возрасте до 14 лет группами более трех человек без сопровождения родителей и иных лиц, уполномоченных на сопровождение групп детей, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, уточняет пресс-служба.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 11:01
Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоНаталья КомароваЗдоровье - ОбществоХанты-Мансийский автономный округКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния