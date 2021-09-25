14:12 25.09.2021 (обновлено: 14:18 25.09.2021)
В ХМАО ужесточили меры против COVID-19
Глава ХМАО Комарова усилила эпидемиологические меры против распространения COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югра) усилила меры против распространения COVID-19 в регионе, сообщает в субботу пресс-служба главы региона.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой в округе усилены меры, направленные на сохранение здоровья и личной безопасности жителей", - говорится в сообщении.
Так, глава региона распорядилась продлить до 31 октября включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений; оказания услуг по курению кальяна, отмечает пресс-служба.
Также решено допускать к работе сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытии из отпусков после 20 июня в Югру из других регионов, при соблюдении одного из следующих условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, подтверждающего отсутствие COVID-19, который сделан не позже, чем за три дня со дня прибытия; прохождение вакцинации от COVID-19.
С 27 октября сотрудники не смогут поехать в командировки без прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Администрациям торговых, торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания предписано не допускать нахождение детей в возрасте до 14 лет группами более трех человек без сопровождения родителей и иных лиц, уполномоченных на сопровождение групп детей, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, уточняет пресс-служба.