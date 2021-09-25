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Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса
Доктор Мясников: обладатели первой группы крови защищены от COVID-19
Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о генетической обусловленности различных болезней. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:01
2021-09-25T11:01
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о генетической обусловленности различных болезней.По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний. В частности, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций."Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. &lt;...&gt;. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов", — объяснил врач. При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.Мясников также объяснил, как генетика влияет на продолжительность жизни. По его словам, если у человека есть прямые родственники, прожившие больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики. "Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею", — подытожил Мясников.Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона сообщили о создании молекулярного метода продления жизни. Они впервые доказали прямую связь между количеством ошибок в структуре белков и долголетием. В экспериментах на простых модельных организмах специалисты продемонстрировали, что снижение частоты естественных ошибок в синтезе белка улучшает здоровье и продлевает жизнь.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
11:01 25.09.2021
 
Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса

Доктор Мясников: люди с первой группой крови защищены от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о генетической обусловленности различных болезней.
По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний. В частности, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.
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"Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов", — объяснил врач. При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
Мясников также объяснил, как генетика влияет на продолжительность жизни. По его словам, если у человека есть прямые родственники, прожившие больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.
Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики. "Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею", — подытожил Мясников.
Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона сообщили о создании молекулярного метода продления жизни. Они впервые доказали прямую связь между количеством ошибок в структуре белков и долголетием. В экспериментах на простых модельных организмах специалисты продемонстрировали, что снижение частоты естественных ошибок в синтезе белка улучшает здоровье и продлевает жизнь.
 
Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)
 
 
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