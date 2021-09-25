https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html

Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса

Доктор Мясников: обладатели первой группы крови защищены от COVID-19

Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о генетической обусловленности различных болезней. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:01

2021-09-25T11:01

2021-09-25T11:01

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о генетической обусловленности различных болезней.По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний. В частности, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций."Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов", — объяснил врач. При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.Мясников также объяснил, как генетика влияет на продолжительность жизни. По его словам, если у человека есть прямые родственники, прожившие больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики. "Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею", — подытожил Мясников.Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона сообщили о создании молекулярного метода продления жизни. Они впервые доказали прямую связь между количеством ошибок в структуре белков и долголетием. В экспериментах на простых модельных организмах специалисты продемонстрировали, что снижение частоты естественных ошибок в синтезе белка улучшает здоровье и продлевает жизнь.

https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)