https://ria.ru/20210925/kitay-1751773724.html

Обвинения в отношении финдиректора Huawei сфабрикованы, заявили в Пекине

Обвинения в отношении финдиректора Huawei сфабрикованы, заявили в Пекине - РИА Новости, 25.09.2021

Обвинения в отношении финдиректора Huawei сфабрикованы, заявили в Пекине

Все обвинения в мошенничестве в отношении финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы, целью всего произошедшего было оказание давления на... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:15

2021-09-25T15:15

2021-09-25T15:15

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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Все обвинения в мошенничестве в отношении финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы, целью всего произошедшего было оказание давления на высокотехнологичные компании Китая, заявила в субботу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Позиция Китая по делу Мэн Ваньчжоу последовательна и ясна. Факты уже в полной мере доказали, что это случай политического преследования гражданина КНР с целью оказания давления на высокотехнологичные предприятия Китая", - говорится в растространенном заявлении дипломата.Она также подчеркнула, что "все так называемые обвинения в "мошенничестве" в отношении Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы".Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вышла на свободу в пятницу, заключив сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию. В настоящее время она находится на пути в Китай, вечером в субботу она должна прибыть в город Шэньчжэнь южной китайской провинции Гуандун.Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, была арестована в Канаде по американскому запросу в декабре 2018 года. Позднее ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов, обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Под домашним арестом она провела более 1 тысячи дней.

https://ria.ru/20210925/sdelka-1751731117.html

https://ria.ru/20210925/osvobozhdenie-1751736040.html

сша

китай

гуандун

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в мире, сша, китай, huawei technologies, мид кнр, гуандун, хуа чуньин