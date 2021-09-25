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Обвинения в отношении финдиректора Huawei сфабрикованы, заявили в Пекине
Обвинения в отношении финдиректора Huawei сфабрикованы, заявили в Пекине - РИА Новости, 25.09.2021
Обвинения в отношении финдиректора Huawei сфабрикованы, заявили в Пекине
Все обвинения в мошенничестве в отношении финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы, целью всего произошедшего было оказание давления на... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:15
2021-09-25T15:15
в мире
сша
китай
huawei technologies
мид кнр
гуандун
хуа чуньин
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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Все обвинения в мошенничестве в отношении финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы, целью всего произошедшего было оказание давления на высокотехнологичные компании Китая, заявила в субботу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Позиция Китая по делу Мэн Ваньчжоу последовательна и ясна. Факты уже в полной мере доказали, что это случай политического преследования гражданина КНР с целью оказания давления на высокотехнологичные предприятия Китая", - говорится в растространенном заявлении дипломата.Она также подчеркнула, что "все так называемые обвинения в "мошенничестве" в отношении Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы".Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вышла на свободу в пятницу, заключив сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию. В настоящее время она находится на пути в Китай, вечером в субботу она должна прибыть в город Шэньчжэнь южной китайской провинции Гуандун.Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, была арестована в Канаде по американскому запросу в декабре 2018 года. Позднее ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов, обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Под домашним арестом она провела более 1 тысячи дней.
https://ria.ru/20210925/sdelka-1751731117.html
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в мире, сша, китай, huawei technologies, мид кнр, гуандун, хуа чуньин
15:15 25.09.2021
 
Обвинения в отношении финдиректора Huawei сфабрикованы, заявили в Пекине

Представитель МИД Китая Чуньин: обвинения против финдиректора Huawei сфабрикованы

© REUTERS / Jennifer GauthierФинансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу после заседания суда в Ванкувере, Канада
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу после заседания суда в Ванкувере, Канада - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Jennifer Gauthier
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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Все обвинения в мошенничестве в отношении финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы, целью всего произошедшего было оказание давления на высокотехнологичные компании Китая, заявила в субботу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Позиция Китая по делу Мэн Ваньчжоу последовательна и ясна. Факты уже в полной мере доказали, что это случай политического преследования гражданина КНР с целью оказания давления на высокотехнологичные предприятия Китая", - говорится в растространенном заявлении дипломата.
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Она также подчеркнула, что "все так называемые обвинения в "мошенничестве" в отношении Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы".
Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вышла на свободу в пятницу, заключив сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию. В настоящее время она находится на пути в Китай, вечером в субботу она должна прибыть в город Шэньчжэнь южной китайской провинции Гуандун.
Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, была арестована в Канаде по американскому запросу в декабре 2018 года. Позднее ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов, обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Под домашним арестом она провела более 1 тысячи дней.
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В миреСШАКитайHuawei TechnologiesМИД КНРГуандунХуа Чуньин
 
 
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