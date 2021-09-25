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Французы назвали "спектаклем" заявления ЕС о кибератаках России
Французы назвали "спектаклем" заявления ЕС о российских кибератаках
Французы назвали "спектаклем" заявления ЕС о кибератаках России
Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство после заявлений европейских политиков о российском кибершпионаже. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:31
2021-09-25T10:31
в мире
технологии
сша
франция
евросоюз
кибербезопасность
жозеп боррель
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство после заявлений европейских политиков о российском кибершпионаже.Ранее ЕС опубликовал документ о кибератаках со стороны хакерской группировки Ghostwriter на некоторые страны — члены союза. Европарламентарии уверены, что "злонамеренная кибердеятельность" связана с Россией. Верховный представитель Жозеп Боррель отметил, что информационные манипуляции подрывают демократические принципы и ценности и противоречат "нормам ответственного поведения государств в киберпространстве". Политик призвал российские власти соблюдать международные нормы поведения в киберпространстве и пригрозил новыми санкциями.Комментаторы назвали подобные подозрения "спектаклем". По их мнению, Евросоюз ведет политику двойных стандартов и во всех проблемах обвиняет только Россию."Что это за дурацкая история?" — отреагировал marre detout.Французские читатели также напомнили о выявленных случаях американского шпионажа, а также о так называемом предательстве США, связанном с разрывом Австралией соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group."А может, Европа расскажет об американском шпионаже, который был неоднократно выявлен — как против европейских лидеров, так и против предпринимателей?" — подтытожил un nouveau clown pour le cirque.Европа и США не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Москва все подобные заявления отвергала, напоминая, что никаких доказательств западные страны не представили.
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в мире, технологии, сша, франция, евросоюз, кибербезопасность, жозеп боррель, россия, москва
10:31 25.09.2021
 
Французы назвали "спектаклем" заявления ЕС о кибератаках России

Читатели Le Figaro раскритиковали заявления ЕС о "злонамеренных кибератаках" России

© Fotolia / Andrey PopovХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Fotolia / Andrey Popov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство после заявлений европейских политиков о российском кибершпионаже.
Ранее ЕС опубликовал документ о кибератаках со стороны хакерской группировки Ghostwriter на некоторые страны — члены союза. Европарламентарии уверены, что "злонамеренная кибердеятельность" связана с Россией. Верховный представитель Жозеп Боррель отметил, что информационные манипуляции подрывают демократические принципы и ценности и противоречат "нормам ответственного поведения государств в киберпространстве". Политик призвал российские власти соблюдать международные нормы поведения в киберпространстве и пригрозил новыми санкциями.
Комментаторы назвали подобные подозрения "спектаклем". По их мнению, Евросоюз ведет политику двойных стандартов и во всех проблемах обвиняет только Россию.
"Когда США вместе с ЦРУ и АНБ прослушивают наших европейских лидеров, включая Меркель, и делают то же самое со всеми нашими стратегическими компаниями. ЦРУ прослушивало, а нам до лампочки, мы ничего против этого не делаем. Двойные стандарты. Какой спектакль!" — высказался пользователь с ником Lolo Leber.
"Что это за дурацкая история?" — отреагировал marre detout.
"Это становится утомительно. Если бы не было России, что бы говорили и писали Соединенные Штаты… Европейский Союз… Франция?" — задался вопросом Barbiers et guignoles.
Французские читатели также напомнили о выявленных случаях американского шпионажа, а также о так называемом предательстве США, связанном с разрывом Австралией соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
"Именно американцы, а не русские только что предали нас и украли контракт на 50 миллиардов! А ЕС ничего не делает! " — возмутился bagan.
"А может, Европа расскажет об американском шпионаже, который был неоднократно выявлен — как против европейских лидеров, так и против предпринимателей?" — подтытожил un nouveau clown pour le cirque.
Европа и США не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Москва все подобные заявления отвергала, напоминая, что никаких доказательств западные страны не представили.
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 00:39Выборы в Государственную думу
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США
 
В миреТехнологииСШАФранцияЕвросоюзКибербезопасностьЖозеп БоррельРоссияМосква
 
 
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