https://ria.ru/20210925/kiberataki-1751748978.html

Французы назвали "спектаклем" заявления ЕС о кибератаках России

Французы назвали "спектаклем" заявления ЕС о российских кибератаках

Французы назвали "спектаклем" заявления ЕС о кибератаках России

Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство после заявлений европейских политиков о российском кибершпионаже. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T10:31

2021-09-25T10:31

2021-09-25T10:31

в мире

технологии

сша

франция

евросоюз

кибербезопасность

жозеп боррель

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147420/63/1474206362_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_3d2e4c27bb6f6c41eb944688d8220fad.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство после заявлений европейских политиков о российском кибершпионаже.Ранее ЕС опубликовал документ о кибератаках со стороны хакерской группировки Ghostwriter на некоторые страны — члены союза. Европарламентарии уверены, что "злонамеренная кибердеятельность" связана с Россией. Верховный представитель Жозеп Боррель отметил, что информационные манипуляции подрывают демократические принципы и ценности и противоречат "нормам ответственного поведения государств в киберпространстве". Политик призвал российские власти соблюдать международные нормы поведения в киберпространстве и пригрозил новыми санкциями.Комментаторы назвали подобные подозрения "спектаклем". По их мнению, Евросоюз ведет политику двойных стандартов и во всех проблемах обвиняет только Россию."Что это за дурацкая история?" — отреагировал marre detout.Французские читатели также напомнили о выявленных случаях американского шпионажа, а также о так называемом предательстве США, связанном с разрывом Австралией соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group."А может, Европа расскажет об американском шпионаже, который был неоднократно выявлен — как против европейских лидеров, так и против предпринимателей?" — подтытожил un nouveau clown pour le cirque.Европа и США не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Москва все подобные заявления отвергала, напоминая, что никаких доказательств западные страны не представили.

https://ria.ru/20210921/kiberataka-1751064322.html

сша

франция

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, франция, евросоюз, кибербезопасность, жозеп боррель, россия, москва