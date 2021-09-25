https://ria.ru/20210925/kheshteg-1751822190.html

Лавров предложил новый хештег "НашиПравилаУставООН"

Лавров предложил новый хештег "НашиПравилаУставООН" - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров предложил новый хештег "НашиПравилаУставООН"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, предложил использовать новый хештег... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T22:08

2021-09-25T22:08

2021-09-25T22:08

в мире

оон

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, предложил использовать новый хештег #НашиПравилаУставООН.Он отметил, что спектр трансграничных угроз расширяется - серьёзный дестабилизирующий заряд имеют многочисленные региональные очаги напряженности."Право сильного все чаще пытаются применять против силы права, против международной законности. Среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства", - сказал Лавров. Но, по его словам, "все мы – в одной лодке"."В наших общих интересах – чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики. Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества. Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединенных Наций – уберечь нынешнее и грядущее поколения от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех. В заключение предлагаю хэштэг: "НашиПравилаУставООН", - заявил министр.

https://ria.ru/20210925/limit-1751815204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон