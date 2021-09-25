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Лавров предложил новый хештег "НашиПравилаУставООН"
Лавров предложил новый хештег "НашиПравилаУставООН" - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров предложил новый хештег "НашиПравилаУставООН"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, предложил использовать новый хештег... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T22:08
2021-09-25T22:08
2021-09-25T22:08
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, предложил использовать новый хештег #НашиПравилаУставООН.Он отметил, что спектр трансграничных угроз расширяется - серьёзный дестабилизирующий заряд имеют многочисленные региональные очаги напряженности."Право сильного все чаще пытаются применять против силы права, против международной законности. Среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства", - сказал Лавров. Но, по его словам, "все мы – в одной лодке"."В наших общих интересах – чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики. Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества. Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединенных Наций – уберечь нынешнее и грядущее поколения от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех. В заключение предлагаю хэштэг: "НашиПравилаУставООН", - заявил министр.
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в мире, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон
Лавров предложил новый хештег "НашиПравилаУставООН"
Лавров с трибуны ООН предложил использовать новый хештег "НашиПравилаУставООН"
ООН, 25 сен - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН
, предложил использовать новый хештег #НашиПравилаУставООН.
Он отметил, что спектр трансграничных угроз расширяется - серьёзный дестабилизирующий заряд имеют многочисленные региональные очаги напряженности.
"Право сильного все чаще пытаются применять против силы права, против международной законности. Среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства", - сказал Лавров. Но, по его словам, "все мы – в одной лодке".
"В наших общих интересах – чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики. Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества. Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединенных Наций – уберечь нынешнее и грядущее поколения от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех. В заключение предлагаю хэштэг: "НашиПравилаУставООН", - заявил министр.