https://ria.ru/20210925/kavkaz-1751822059.html

Глава Северной Осетии пригласил Путина на Северный Кавказ

Глава Северной Осетии пригласил Путина на Северный Кавказ - РИА Новости, 25.09.2021

Глава Северной Осетии пригласил Путина на Северный Кавказ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Северный Кавказ. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T22:05

2021-09-25T22:05

2021-09-25T22:05

политика

владикавказ

владимир путин

сергей меняйло

северный кавказ

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Северный Кавказ.Глава государства в субботу провел встречу с избранными руководителями регионов."Я думаю, меня мои друзья-коллеги - главы республик - поддержат, приглашаем вас в гости на Кавказ. У нас есть что посмотреть и есть что показать", - сказал Меняйло на встрече.Президент в ответ поздравил главу Северной Осетии с днем города Владикавказ."Вас поздравляю с праздником и передайте самые наилучшие поздравления всем жителям республики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805699.html

владикавказ

северный кавказ

россия

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политика, владикавказ, владимир путин, сергей меняйло, северный кавказ, россия