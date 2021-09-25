https://ria.ru/20210925/kavkaz-1751822059.html
Глава Северной Осетии пригласил Путина на Северный Кавказ
Глава Северной Осетии пригласил Путина на Северный Кавказ - РИА Новости, 25.09.2021
Глава Северной Осетии пригласил Путина на Северный Кавказ
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Северный Кавказ. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T22:05
2021-09-25T22:05
2021-09-25T22:05
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владикавказ
владимир путин
сергей меняйло
северный кавказ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Северный Кавказ.Глава государства в субботу провел встречу с избранными руководителями регионов."Я думаю, меня мои друзья-коллеги - главы республик - поддержат, приглашаем вас в гости на Кавказ. У нас есть что посмотреть и есть что показать", - сказал Меняйло на встрече.Президент в ответ поздравил главу Северной Осетии с днем города Владикавказ."Вас поздравляю с праздником и передайте самые наилучшие поздравления всем жителям республики", - сказал Путин.
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политика, владикавказ, владимир путин, сергей меняйло, северный кавказ, россия
Глава Северной Осетии пригласил Путина на Северный Кавказ
Глава Северной Осетии Меняйло пригласил президента Путина на Северный Кавказ